Пермские фигуристы выиграли этап юниорского Гран-при

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Фигуристы занимаются в спортивной школе «Старт»
Фигуристы занимаются в спортивной школе «Старт» Фото:

Спортсмены из Перми Таисия Щербинина и Артем Петров стали победителями этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию, которое проходило в Магнитогорске. Об этом сообщили в группе спортивной школы «Старт» в соцсети «ВКонтакте».

«Таисия Щербинина и Артем Петров выигрывают этап юниорского Гран-при в городе Магнитогорске. Поздравляем спортсменов, а также их тренеров Павла Слюсаренко, Егора Закроева и Татьяну Тудвасеву», — сказано в сообщении.

Уточняется, что третье место тоже заняли пермяки Виктория Двинина и Виктор Потапов. Серебряные медали достались Зое Ковязиной и Артемию Мохову, которые занимаются в школе Этери Тутберидзе.

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Спортсмены из Перми Таисия Щербинина и Артем Петров стали победителями этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию, которое проходило в Магнитогорске. Об этом сообщили в группе спортивной школы «Старт» в соцсети «ВКонтакте». «Таисия Щербинина и Артем Петров выигрывают этап юниорского Гран-при в городе Магнитогорске. Поздравляем спортсменов, а также их тренеров Павла Слюсаренко, Егора Закроева и Татьяну Тудвасеву», — сказано в сообщении. Уточняется, что третье место тоже заняли пермяки Виктория Двинина и Виктор Потапов. Серебряные медали достались Зое Ковязиной и Артемию Мохову, которые занимаются в школе Этери Тутберидзе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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