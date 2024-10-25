Пермские фигуристы выиграли этап юниорского Гран-при

Спортсмены из Перми Таисия Щербинина и Артем Петров стали победителями этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию, которое проходило в Магнитогорске. Об этом сообщили в группе спортивной школы «Старт» в соцсети «ВКонтакте».
«Таисия Щербинина и Артем Петров выигрывают этап юниорского Гран-при в городе Магнитогорске. Поздравляем спортсменов, а также их тренеров Павла Слюсаренко, Егора Закроева и Татьяну Тудвасеву», — сказано в сообщении.
Уточняется, что третье место тоже заняли пермяки Виктория Двинина и Виктор Потапов. Серебряные медали достались Зое Ковязиной и Артемию Мохову, которые занимаются в школе Этери Тутберидзе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!