В России предложили платить алименты совершеннолетним до 23 лет

25 октября 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

В России предложили платить алименты совершеннолетним гражданам до 23 лет, если те получают высшее образование очно Фото: Илья Московец © URA.RU Министерство юстиции РФ предложило платить алименты совершеннолетним гражданам до 23 лет, если те получают высшее образование очно. По материалам законопроекта, опубликованном на официальном сайте ведомства, совершеннолетние, закончившие школы, могут получать выплату до 1 сентября того года, в котором завершили обучение. «Законопроектом предлагается ввести меру, которая позволит обеспечить материальную поддержку совершеннолетним детям в период их обучения. <…> В связи с этим, предусматривается возможность получения алиментов совершеннолетними детьми до 23 лет, если они проходят очное обучение в образовательной организации. В свою очередь совершеннолетние дети, завершившие обучение в школе, смогут получать алименты до 1 сентября того года, в котором было завершено обучение, при условии, что они не достигли 19 лет», — следует из материала законопроекта . В Минюсте считают, что данная мера позволит совершеннолетним, не имеющим собственного дохода, получать образование полноценно. В ведомстве отметили, что трудоспособные дети, учитывая уровень нагрузки в ВУЗах и СУЗах, не могут работать без ущерба учебе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство юстиции РФ предложило платить алименты совершеннолетним гражданам до 23 лет, если те получают высшее образование очно. По материалам законопроекта, опубликованном на официальном сайте ведомства, совершеннолетние, закончившие школы, могут получать выплату до 1 сентября того года, в котором завершили обучение. «Законопроектом предлагается ввести меру, которая позволит обеспечить материальную поддержку совершеннолетним детям в период их обучения. <…> В связи с этим, предусматривается возможность получения алиментов совершеннолетними детьми до 23 лет, если они проходят очное обучение в образовательной организации. В свою очередь совершеннолетние дети, завершившие обучение в школе, смогут получать алименты до 1 сентября того года, в котором было завершено обучение, при условии, что они не достигли 19 лет», — следует из материала законопроекта. В Минюсте считают, что данная мера позволит совершеннолетним, не имеющим собственного дохода, получать образование полноценно. В ведомстве отметили, что трудоспособные дети, учитывая уровень нагрузки в ВУЗах и СУЗах, не могут работать без ущерба учебе.