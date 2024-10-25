25 октября 2024

Челябинский омбудсмен осудила протесты в Коркино после убийства таксистки

© Служба новостей «URA.RU»
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Коркинская администрация. Челябинск
Юлия Сударенко не одобрила цыганские погромы в Коркино Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко дала оценку ситуации в Коркино, где в ночь на 24 октября убили таксистку. Она назвала выход людей на улицу неоправданным. Об этом омбудсмен сообщила в своем telegram-канале.

«Этот путь не просто незаконный, но и не оправданный. Самосуды и беспорядок — это определенно не цивилизованный подход. Это тупиковая ситуация, в которой нет места ни праву, ни справедливости, ни элементарной человечности», — написала Сударенко.

Омбудсмен считает несправедливым осуждать людей лишь за национальную принадлежность. Она добавила, что наказаны должны быть лишь виновные и только в рамках законов Российской Федерации.

При этом уполномоченный подчеркнула, что этнические анклавы в силу определенных обстоятельств несут в себе дополнительные риски. Вопросы у Судоренко вызывает отсутствие у определенных групп населения официальной занятости, нежелание получать образование, исполнение обязательств по уплате налогов. Она считает, что государственные структуры должны быть к ним особенно внимательными.

Как ранее писало URA.RU, 25 октября прошла встреча руководства правоохранительных органов с жителями Коркино. Она длилась около двух часов. Горожане попросили закрыть цыганские поселки и пожаловались на геноцид местных. Ранее люди устроили в городе беспорядки из-за убийства таксистки.

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Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко дала оценку ситуации в Коркино, где в ночь на 24 октября убили таксистку. Она назвала выход людей на улицу неоправданным. Об этом омбудсмен сообщила в своем telegram-канале. «Этот путь не просто незаконный, но и не оправданный. Самосуды и беспорядок — это определенно не цивилизованный подход. Это тупиковая ситуация, в которой нет места ни праву, ни справедливости, ни элементарной человечности», — написала Сударенко. Омбудсмен считает несправедливым осуждать людей лишь за национальную принадлежность. Она добавила, что наказаны должны быть лишь виновные и только в рамках законов Российской Федерации. При этом уполномоченный подчеркнула, что этнические анклавы в силу определенных обстоятельств несут в себе дополнительные риски. Вопросы у Судоренко вызывает отсутствие у определенных групп населения официальной занятости, нежелание получать образование, исполнение обязательств по уплате налогов. Она считает, что государственные структуры должны быть к ним особенно внимательными. Как ранее писало URA.RU, 25 октября прошла встреча руководства правоохранительных органов с жителями Коркино. Она длилась около двух часов. Горожане попросили закрыть цыганские поселки и пожаловались на геноцид местных. Ранее люди устроили в городе беспорядки из-за убийства таксистки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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