Челябинский омбудсмен осудила протесты в Коркино после убийства таксистки

25 октября 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

Юлия Сударенко не одобрила цыганские погромы в Коркино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко дала оценку ситуации в Коркино, где в ночь на 24 октября убили таксистку. Она назвала выход людей на улицу неоправданным. Об этом омбудсмен сообщила в своем telegram-канале. «Этот путь не просто незаконный, но и не оправданный. Самосуды и беспорядок — это определенно не цивилизованный подход. Это тупиковая ситуация, в которой нет места ни праву, ни справедливости, ни элементарной человечности», — написала Сударенко. Омбудсмен считает несправедливым осуждать людей лишь за национальную принадлежность. Она добавила, что наказаны должны быть лишь виновные и только в рамках законов Российской Федерации. При этом уполномоченный подчеркнула, что этнические анклавы в силу определенных обстоятельств несут в себе дополнительные риски. Вопросы у Судоренко вызывает отсутствие у определенных групп населения официальной занятости, нежелание получать образование, исполнение обязательств по уплате налогов. Она считает, что государственные структуры должны быть к ним особенно внимательными. Как ранее писало URA.RU, 25 октября прошла встреча руководства правоохранительных органов с жителями Коркино. Она длилась около двух часов. Горожане попросили закрыть цыганские поселки и пожаловались на геноцид местных. Ранее люди устроили в городе беспорядки из-за убийства таксистки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко дала оценку ситуации в Коркино, где в ночь на 24 октября убили таксистку. Она назвала выход людей на улицу неоправданным. Об этом омбудсмен сообщила в своем telegram-канале. «Этот путь не просто незаконный, но и не оправданный. Самосуды и беспорядок — это определенно не цивилизованный подход. Это тупиковая ситуация, в которой нет места ни праву, ни справедливости, ни элементарной человечности», — написала Сударенко. Омбудсмен считает несправедливым осуждать людей лишь за национальную принадлежность. Она добавила, что наказаны должны быть лишь виновные и только в рамках законов Российской Федерации. При этом уполномоченный подчеркнула, что этнические анклавы в силу определенных обстоятельств несут в себе дополнительные риски. Вопросы у Судоренко вызывает отсутствие у определенных групп населения официальной занятости, нежелание получать образование, исполнение обязательств по уплате налогов. Она считает, что государственные структуры должны быть к ним особенно внимательными. Как ранее писало URA.RU, 25 октября прошла встреча руководства правоохранительных органов с жителями Коркино. Она длилась около двух часов. Горожане попросили закрыть цыганские поселки и пожаловались на геноцид местных. Ранее люди устроили в городе беспорядки из-за убийства таксистки.