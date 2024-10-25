25 октября 2024

В Перми вручили первую премию имени Татищева

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение прошло в рамках межрегионального краевого конгресса ученых-юристов
Награждение прошло в рамках межрегионального краевого конгресса ученых-юристов Фото:

В Перми состоялась первая церемония награждения Всероссийской правовой премии им. В.Н. Татищева. Она предусмотрена для личностей, чьи достижения помогли развитию юриспруденции и историко-правовой науки в России. Лауреатами стали советник президента России Владимир Мединский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Вручили премии за заслуги в развитии госстроительства, юриспруденции и историко-правовой науки Владимиру Мединскому и Алексею Орлову. Символично, что премия в честь отца-основателя Перми и одного из первых историков государства и права России, проводится именно в Прикамье», — написал губернатор Перми Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Награждение состоялась 25 октября. Оно прошло в рамках межрегионального краевого конгресса ученых-юристов.

Ранее URA.RU сообщало, что Махонин провел рабочую встречу с Мединским. Они обсудили сохранение исторической памяти в регионе, совместные проекты и планы.

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В Перми состоялась первая церемония награждения Всероссийской правовой премии им. В.Н. Татищева. Она предусмотрена для личностей, чьи достижения помогли развитию юриспруденции и историко-правовой науки в России. Лауреатами стали советник президента России Владимир Мединский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Вручили премии за заслуги в развитии госстроительства, юриспруденции и историко-правовой науки Владимиру Мединскому и Алексею Орлову. Символично, что премия в честь отца-основателя Перми и одного из первых историков государства и права России, проводится именно в Прикамье», — написал губернатор Перми Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Награждение состоялась 25 октября. Оно прошло в рамках межрегионального краевого конгресса ученых-юристов. Ранее URA.RU сообщало, что Махонин провел рабочую встречу с Мединским. Они обсудили сохранение исторической памяти в регионе, совместные проекты и планы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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