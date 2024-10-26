Роман ради творчества: продюсер оценил слухи о романе SHAMAN и Сои

В сети продолжают обсуждать возможный роман SHAMAN (Ярослав Дронов) с 23-летней певицей Соей (Асият Сайгидова). Одни пользователи уверены, что певец наконец встретил свою настоящую любовь и искренне радуются за него, в то время как другие не исключают, что это всего лишь хитроумный пиар-ход. В условиях бурного обсуждения слухов, музыкальный продюсер и критик, медиаэксперт Павел Рудченко поделился с URA.RU своим мнением о том, что на самом деле стоит за их отношениями.
«Ярослав, конечно, творческий человек. Я думаю, он ищет новое вдохновение через общение, отношения с такими же людьми. Я не знаю, любовные отношения у них или нет, но общение с людьми „по одному цеху“, возможно, его вдохновляет. Ему нужен творческий рывок», — отметил Рудченко.
Эксперт не исключает, что слухи о романе могут быть связаны с тем, что перед 32-летним певцом сейчас стоят новые задачи в карьере.
«Ярослав, возможно, намерен усилить свои позиции в поп-сцене. Не в патриотической, а именно то, с чего он начинал. Я, как продюсер, бы это все так „сплел“», — высказался Рудченко.
Медиэксперт также выразил уверенность в том, что эти отношения не являются частью пиар-кампании.
«Для громкого пиар-хода нужна какая-то более интересная артистка, более известная, популярная. Тогда он сработает. А в этом случае это больше пиар-ход для самой певицы», — резюмировал Рудченко.
Слухи о романе между SHAMAN и певицей Соей возникли летом 2024 года после их участия в «Новой волне», где артист открыто проявлял чувства к Сое. Разговоры о любовных отношениями между певцами усилила их совместная работа над этно-оперой «Князь Владимир», где SHAMAN играет князя Владимира, а Соя — его жену Рогнеду. В сентябре 2024 появились фото пары в объятиях, а затем их заметили целующимися на церемонии награждения Ярослава Дронова званием заслуженного артиста. Эти события усилили интерес к их отношениям и породили множество догадок среди фанатов.
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