Путин подписал закон, усложняющий иностранцам получение гражданства РФ

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Теперь для получения РВП в РФ иностранцам нужно прожить в браке три года с гражданином страны Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами. Теперь иностранные граждане смогут получить разрешение на временное проживание (РВП) упрощенно исключительно спустя три года брака с гражданином страны.

«Состоящему не менее трех лет до дня обращения с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в браке с гражданином Российской Федерации», — отмечено в законе. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее в законодательстве не был установлен срок нахождения в браке для обращения за разрешением на временное проживанием упрощенном порядке. Иностранные граждане не редко прибегали к заключению брачного союза, чтобы получить миграционный статус.

В начале ноября в России в силу также вступит ряд новых законов. В частности, об ужесточении правил въезда в РФ для мигрантов. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон исключит ошибки при регистрации иностранцев в госсистемах и позволит не допустить в страну тех, кто нарушил законы РФ. Какие еще законы вступают в силу в ноябре — в материале URA.RU.

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Президент России Владимир Путин подписал закон закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами. Теперь иностранные граждане смогут получить разрешение на временное проживание (РВП) упрощенно исключительно спустя три года брака с гражданином страны. «Состоящему не менее трех лет до дня обращения с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в браке с гражданином Российской Федерации», — отмечено в законе. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее в законодательстве не был установлен срок нахождения в браке для обращения за разрешением на временное проживанием упрощенном порядке. Иностранные граждане не редко прибегали к заключению брачного союза, чтобы получить миграционный статус. В начале ноября в России в силу также вступит ряд новых законов. В частности, об ужесточении правил въезда в РФ для мигрантов. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон исключит ошибки при регистрации иностранцев в госсистемах и позволит не допустить в страну тех, кто нарушил законы РФ. Какие еще законы вступают в силу в ноябре — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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