Путин подписал закон, усложняющий иностранцам получение гражданства РФ

26 октября 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Теперь для получения РВП в РФ иностранцам нужно прожить в браке три года с гражданином страны Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами. Теперь иностранные граждане смогут получить разрешение на временное проживание (РВП) упрощенно исключительно спустя три года брака с гражданином страны. «Состоящему не менее трех лет до дня обращения с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в браке с гражданином Российской Федерации», — отмечено в законе. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее в законодательстве не был установлен срок нахождения в браке для обращения за разрешением на временное проживанием упрощенном порядке. Иностранные граждане не редко прибегали к заключению брачного союза, чтобы получить миграционный статус. В начале ноября в России в силу также вступит ряд новых законов. В частности, об ужесточении правил въезда в РФ для мигрантов. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон исключит ошибки при регистрации иностранцев в госсистемах и позволит не допустить в страну тех, кто нарушил законы РФ. Какие еще законы вступают в силу в ноябре — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал закон закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами. Теперь иностранные граждане смогут получить разрешение на временное проживание (РВП) упрощенно исключительно спустя три года брака с гражданином страны. «Состоящему не менее трех лет до дня обращения с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в браке с гражданином Российской Федерации», — отмечено в законе. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее в законодательстве не был установлен срок нахождения в браке для обращения за разрешением на временное проживанием упрощенном порядке. Иностранные граждане не редко прибегали к заключению брачного союза, чтобы получить миграционный статус. В начале ноября в России в силу также вступит ряд новых законов. В частности, об ужесточении правил въезда в РФ для мигрантов. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон исключит ошибки при регистрации иностранцев в госсистемах и позволит не допустить в страну тех, кто нарушил законы РФ. Какие еще законы вступают в силу в ноябре — в материале URA.RU.