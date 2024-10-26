В Свердловской области продают почти 70-летнюю «Победу» за миллион рублей. Фото

В Свердловской области продают ГАЗ М-20 «Победа» за один миллион рублей

27 октября 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

«Победу» эксплуатируют только в теплый сезон (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сысерти (Свердловская область) продают 69-летний ГАЗ М-20 «Победа» в хорошем состоянии за один миллион рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». «ГАЗ М-20 „Победа“ в отличном состоянии, как технически, так и внешне. Никаких ближайших вложений авто не требует, можно смело ездить. Авто эксплуатируется только в летний период (3—4 раза за сезон), зимой же стоит в гараже — ждет своего времени. Машина отца, никогда не жалел времени для ухода за ней», — говорится в объявлении. По словам продавца, машина стоит на учете в Госавтоинспекции с номерами нового образца. Он также уточнил, что машину ценят в его семье. Этот автомобиль был выпущен в 1955 году и имеет двигатель объемом 2,5 литра мощностью 75 лошадиных сил. «Победа» получила свое название, так как стала первым советским автомобилем, который был выпущен после победы в Великой Отечественной войне. За время производства с 1946 по 1958 год их выпустили в количестве 235 999 машин. ГАЗ М-20 стоит на учете и ездит только летом сайт «Авито» Фото: О машине заботились почти 70 лет сайт «Авито» Фото: Этот автомобиль был выпущен в 1955 году сайт «Авито» Фото: «Победа» оснащена двигателем с объемом 2,5 литра и мощностью 75 лошадиных сил сайт «Авито» Фото: Машину выставили на продажу за один миллион рублей сайт «Авито» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сысерти (Свердловская область) продают 69-летний ГАЗ М-20 «Победа» в хорошем состоянии за один миллион рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». «ГАЗ М-20 „Победа“ в отличном состоянии, как технически, так и внешне. Никаких ближайших вложений авто не требует, можно смело ездить. Авто эксплуатируется только в летний период (3—4 раза за сезон), зимой же стоит в гараже — ждет своего времени. Машина отца, никогда не жалел времени для ухода за ней», — говорится в объявлении. По словам продавца, машина стоит на учете в Госавтоинспекции с номерами нового образца. Он также уточнил, что машину ценят в его семье. Этот автомобиль был выпущен в 1955 году и имеет двигатель объемом 2,5 литра мощностью 75 лошадиных сил. «Победа» получила свое название, так как стала первым советским автомобилем, который был выпущен после победы в Великой Отечественной войне. За время производства с 1946 по 1958 год их выпустили в количестве 235 999 машин.