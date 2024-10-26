26 октября 2024

В Свердловской области продают почти 70-летнюю «Победу» за миллион рублей. Фото

В Свердловской области продают ГАЗ М-20 «Победа» за один миллион рублей
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Генеральная репетиция парада. Челябинск., победа, газ-20
«Победу» эксплуатируют только в теплый сезон (архивное фото) Фото:

В Сысерти (Свердловская область) продают 69-летний ГАЗ М-20 «Победа» в хорошем состоянии за один миллион рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

«ГАЗ М-20 „Победа“ в отличном состоянии, как технически, так и внешне. Никаких ближайших вложений авто не требует, можно смело ездить. Авто эксплуатируется только в летний период (3—4 раза за сезон), зимой же стоит в гараже — ждет своего времени. Машина отца, никогда не жалел времени для ухода за ней», — говорится в объявлении.

По словам продавца, машина стоит на учете в Госавтоинспекции с номерами нового образца. Он также уточнил, что машину ценят в его семье. Этот автомобиль был выпущен в 1955 году и имеет двигатель объемом 2,5 литра мощностью 75 лошадиных сил. «Победа» получила свое название, так как стала первым советским автомобилем, который был выпущен после победы в Великой Отечественной войне. За время производства с 1946 по 1958 год их выпустили в количестве 235 999 машин.

ГАЗ М-20 стоит на учете и ездит только летом
ГАЗ М-20 стоит на учете и ездит только летом
Фото:
О машине заботились почти 70 лет
О машине заботились почти 70 лет
Фото:
Этот автомобиль был выпущен в 1955 году
Этот автомобиль был выпущен в 1955 году
Фото:
«Победа» оснащена двигателем с объемом 2,5 литра и мощностью 75 лошадиных сил
«Победа» оснащена двигателем с объемом 2,5 литра и мощностью 75 лошадиных сил
Фото:
Машину выставили на продажу за один миллион рублей
Машину выставили на продажу за один миллион рублей
Фото:

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В Сысерти (Свердловская область) продают 69-летний ГАЗ М-20 «Победа» в хорошем состоянии за один миллион рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». «ГАЗ М-20 „Победа“ в отличном состоянии, как технически, так и внешне. Никаких ближайших вложений авто не требует, можно смело ездить. Авто эксплуатируется только в летний период (3—4 раза за сезон), зимой же стоит в гараже — ждет своего времени. Машина отца, никогда не жалел времени для ухода за ней», — говорится в объявлении. По словам продавца, машина стоит на учете в Госавтоинспекции с номерами нового образца. Он также уточнил, что машину ценят в его семье. Этот автомобиль был выпущен в 1955 году и имеет двигатель объемом 2,5 литра мощностью 75 лошадиных сил. «Победа» получила свое название, так как стала первым советским автомобилем, который был выпущен после победы в Великой Отечественной войне. За время производства с 1946 по 1958 год их выпустили в количестве 235 999 машин.
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