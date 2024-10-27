СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в центре Питера

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В компании-перевозчика проводится обыск
В компании-перевозчика проводится обыск Фото:

После ДТП на площади Восстания в центре Петербурга возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по городу.

«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Там отметили, что в компании перевозчике проводится обыск, назначены необходимые судебные экспертизы, все потерпевшие и очевидцы допрашиваются.

На площади Восстания произошло массовое ДТП с участием нескольких машин и автобуса. По данным следствия, водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобили. Всего пострадали 11 человек, из них — трое детей. Все пострадавшие получили повреждения разной степени тяжести и были доставлены в больницы города, двум детям помощь была оказана на месте.

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После ДТП на площади Восстания в центре Петербурга возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по городу. «Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Там отметили, что в компании перевозчике проводится обыск, назначены необходимые судебные экспертизы, все потерпевшие и очевидцы допрашиваются. На площади Восстания произошло массовое ДТП с участием нескольких машин и автобуса. По данным следствия, водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобили. Всего пострадали 11 человек, из них — трое детей. Все пострадавшие получили повреждения разной степени тяжести и были доставлены в больницы города, двум детям помощь была оказана на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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