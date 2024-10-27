После ДТП на площади Восстания в центре Петербурга возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по городу.
«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Там отметили, что в компании перевозчике проводится обыск, назначены необходимые судебные экспертизы, все потерпевшие и очевидцы допрашиваются.
На площади Восстания произошло массовое ДТП с участием нескольких машин и автобуса. По данным следствия, водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобили. Всего пострадали 11 человек, из них — трое детей. Все пострадавшие получили повреждения разной степени тяжести и были доставлены в больницы города, двум детям помощь была оказана на месте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.