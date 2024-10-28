В чем суть Дня народного единства: какие события вспоминают в этот праздник

Вот уже двадцать лет 4 ноября в России отмечают День народного единства. Этот праздник — один из самых важных в истории России. URA.RU рассказывает, что отмечают 4 ноября.
Что отмечают в День народного единства
В День народного единства вспоминают события 1612 года, определившие историю России. В начале 17 века страна переживала серьезные испытания. Смерть Федора I, последнего представителя династии Рюриковичей после Ивана Грозного, привела к кризису в правлении. Вместе с этим страну охватил голод, вызванный непрекращающимися дождями и морозами. Эти события, наряду с непопулярными решениями властей, вызывали широкий резонанс и недовольство среди населения.
Ситуацией воспользовались поляки: король Сигизмунд III решил посадить на московский престол самозванца, выдав его за спасшегося сына Ивана Грозного. Так в России оказались польские интервенты.
Считается, что именно 4 ноября Земской староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский возглавили народное ополчение и выгнали польских интервентов из Москвы. Именно освобождение от польских захватчиков и отмечается в этот день. Праздник называется Днем народного единства, так как народное ополчение показало, на что способен российский народ, объединившийся для единой цели.
Когда начали отмечать День народного единства
День народного единства впервые отметили еще в 1613 году. В то время царь Михаил Федорович постановил, что 4 ноября будет праздноваться день освобождения Москвы от польских захватчиков. Позднее, в 1649 году, царь Алексей Михайлович объявил этот день государственно-церковным праздником.
В советское время 4 ноября праздновать перестали — это был обычный рабочий день. Вместо него в СССР отмечали День Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября.
В современной России о празднике вспомнили в 2004 году. Правительство приняло решение снова отмечать День народного единства 4 ноября — вместо праздновавшегося ранее Дня согласия и примирения. Начиная с 2005 года, праздник отмечают по всей России.
Символы Дня народного единства
Символом Дня народного единства, наряду с государственным флагом России, считаются Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Ведь именно они организовали и возглавили народное ополчение, которое освободило Москву от захватчиков.
Первый монумент в честь Минина и Пожарского установили на Красной площади в 1818 году по инициативе императора Александра I. Скульптура до сих пор занимает свое место в центре Москвы, напоминая о значимых событиях в российской истории.
Как отмечают День народного единства
Каждый год 4 ноября во многих городах России проводятся бесплатные концерты и мероприятия для взрослых и детей. Так как этот день выходной, на улице всегда много народу — достаточно выйти в центр города, чтобы увидеть отдыхающих. Также традиционно в этот день люди возлагают цветы к памятнику Минина и Пожарского.
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