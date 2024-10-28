Российский бизнесмен Алишер Усманов стал кандидатом на пост президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом рассказала пресс-служба организации.
«Усманов стал одним из кандидатов на пост президента FIE», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Агентство подчеркивает, что Усманов руководил Международной федерацией фехтования начиная с 2008 года, однако 1 марта 2022 года он добровольно решил приостановить свои полномочия в качестве президента организации.
Выборы нового президента FIE запланированы на 30 ноября на конгрессе организации, который пройдет в Ташкенте. До избрания нового руководителя обязанности президента временно исполняет Эммануэль Кациадакис из Греции.
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