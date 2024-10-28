28 октября 2024

Усманов стал кандидатом на пост президента Международной федерации фехтования

© Служба новостей «URA.RU»
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Усманов ранее занимал пост главы ассоциации
Усманов ранее занимал пост главы ассоциации Фото:

Российский бизнесмен Алишер Усманов стал кандидатом на пост президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом рассказала пресс-служба организации.

«Усманов стал одним из кандидатов на пост президента FIE», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Агентство подчеркивает, что Усманов руководил Международной федерацией фехтования начиная с 2008 года, однако 1 марта 2022 года он добровольно решил приостановить свои полномочия в качестве президента организации.

Выборы нового президента FIE запланированы на 30 ноября на конгрессе организации, который пройдет в Ташкенте. До избрания нового руководителя обязанности президента временно исполняет Эммануэль Кациадакис из Греции.

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Российский бизнесмен Алишер Усманов стал кандидатом на пост президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом рассказала пресс-служба организации. «Усманов стал одним из кандидатов на пост президента FIE», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Агентство подчеркивает, что Усманов руководил Международной федерацией фехтования начиная с 2008 года, однако 1 марта 2022 года он добровольно решил приостановить свои полномочия в качестве президента организации. Выборы нового президента FIE запланированы на 30 ноября на конгрессе организации, который пройдет в Ташкенте. До избрания нового руководителя обязанности президента временно исполняет Эммануэль Кациадакис из Греции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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