В Кургане в аварийном доме произошел пожар

В Кургане по улице Школьной произошел пожар в двухэтажном аварийном доме, из которого расселили жильцов. О случившемся корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы.
«Я заметила вдалеке клубы светлого дыма, когда выглянула в окно своего дома. Почему-то сразу подумала, что горит один из старых бараков на Школьной», — рассказала жительница Рябково Нина И. По ее словам, дом был признан аварийным, жителей расселили, поэтому внутри никого быть не должно.
По данным ГУ МЧС России по Курганской области, вызов с сообщением о возгорании дома поступил в 16.00. В 16.26 удалось ликвидировать открытое горение. К тушению привлекались 10 человек и 3 единицы техники.
Ранее URA.RU рассказывало о пожаре в аварийном доме по Машиностроителей, 19. Возгорание в нем происходило неоднократно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!