28 октября 2024

В Кургане в аварийном доме произошел пожар

В Кургане загорелся аварийный дом, из которого расселили жильцов
© Служба новостей «URA.RU»
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В тушении пожара принимали участие 10 человек
В тушении пожара принимали участие 10 человек Фото:

В Кургане по улице Школьной произошел пожар в двухэтажном аварийном доме, из которого расселили жильцов. О случившемся корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы.

«Я заметила вдалеке клубы светлого дыма, когда выглянула в окно своего дома. Почему-то сразу подумала, что горит один из старых бараков на Школьной», — рассказала жительница Рябково Нина И. По ее словам, дом был признан аварийным, жителей расселили, поэтому внутри никого быть не должно.

По данным ГУ МЧС России по Курганской области, вызов с сообщением о возгорании дома поступил в 16.00. В 16.26 удалось ликвидировать открытое горение. К тушению привлекались 10 человек и 3 единицы техники.

Ранее URA.RU рассказывало о пожаре в аварийном доме по Машиностроителей, 19. Возгорание в нем происходило неоднократно.

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В Кургане по улице Школьной произошел пожар в двухэтажном аварийном доме, из которого расселили жильцов. О случившемся корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы. «Я заметила вдалеке клубы светлого дыма, когда выглянула в окно своего дома. Почему-то сразу подумала, что горит один из старых бараков на Школьной», — рассказала жительница Рябково Нина И. По ее словам, дом был признан аварийным, жителей расселили, поэтому внутри никого быть не должно. По данным ГУ МЧС России по Курганской области, вызов с сообщением о возгорании дома поступил в 16.00. В 16.26 удалось ликвидировать открытое горение. К тушению привлекались 10 человек и 3 единицы техники. Ранее URA.RU рассказывало о пожаре в аварийном доме по Машиностроителей, 19. Возгорание в нем происходило неоднократно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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