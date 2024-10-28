Свердловский боец вытащил из-под огня пятерых украинских детей в Буче. Фото

Участвовавший в боях под Киевом свердловчанин спас пятерых украинских детей

29 октября 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Кирилл Мелехов рискнул жизнью, чтобы спасти украинских детей (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловчанин Кирилл Мелехов, проявивший героизм и бесстрашие в ходе ожесточенных боев за Гостомель и Бучу, стал спасителем для двух украинских семей, оказавшихся в смертельно опасной ситуации. В условиях постоянного обстрела со стороны ВСУ он, рискуя собственной жизнью, вытащил пятерых маленьких детей и их родителей из-под огня. Позже он помог эвакуировать их через «зеленый коридор». О подвиге бойца URA.RU рассказали в региональном отделении фонда «Защитники Отечества». «Это было под Киевом. Ко мне навстречу вышла женщина с поднятыми руками, просила не стрелять. Я говорю: „Я — русский, в мирных жителей не стреляю“. Она рассказала, что в доме прячутся две семьи с пятью маленькими детьми. Еды и воды у них совсем нет. Просила помочь. Мы с товарищами отдали им наши сухпайки. Позже я помог этим семьям выехать из зоны боевых действий через „зеленый коридор“», — поделился Мелехов. В зоне спецоперации Кирилл был с первых дней — участвовал в боях за Гостомель и Бучу. В апреле 2022-го получил ранение и был демобилизован, после чего его подвиг был отмечен медалью «За отвагу». Сейчас ветеран СВО активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. Боец открыл серию «Уроков мужества» для первокурсников Екатеринбургского энергетического техникума, где он сам учился и получил специальность «Электрические станции, сети и системы». «Я хочу взять шефство над студентами Екатеринбургского энергетического техникума. Буду обучать их военному делу и азам медицинской помощи, которыми также владею», — добавил боец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанин Кирилл Мелехов, проявивший героизм и бесстрашие в ходе ожесточенных боев за Гостомель и Бучу, стал спасителем для двух украинских семей, оказавшихся в смертельно опасной ситуации. В условиях постоянного обстрела со стороны ВСУ он, рискуя собственной жизнью, вытащил пятерых маленьких детей и их родителей из-под огня. Позже он помог эвакуировать их через «зеленый коридор». О подвиге бойца URA.RU рассказали в региональном отделении фонда «Защитники Отечества». «Это было под Киевом. Ко мне навстречу вышла женщина с поднятыми руками, просила не стрелять. Я говорю: „Я — русский, в мирных жителей не стреляю“. Она рассказала, что в доме прячутся две семьи с пятью маленькими детьми. Еды и воды у них совсем нет. Просила помочь. Мы с товарищами отдали им наши сухпайки. Позже я помог этим семьям выехать из зоны боевых действий через „зеленый коридор“», — поделился Мелехов. В зоне спецоперации Кирилл был с первых дней — участвовал в боях за Гостомель и Бучу. В апреле 2022-го получил ранение и был демобилизован, после чего его подвиг был отмечен медалью «За отвагу». Сейчас ветеран СВО активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. Боец открыл серию «Уроков мужества» для первокурсников Екатеринбургского энергетического техникума, где он сам учился и получил специальность «Электрические станции, сети и системы». «Я хочу взять шефство над студентами Екатеринбургского энергетического техникума. Буду обучать их военному делу и азам медицинской помощи, которыми также владею», — добавил боец.