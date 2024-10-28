В Челябинской области за неделю выпадет три месячных нормы осадков. Скрин

29 октября 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

В начале ноября на регион обрушатся снежные метели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В начале ноября на Челябинскую область обрушатся мощные снегопады, за неделю в различных городах региона может выпасть до трех месячных норм осадков. Такой прогноз предоставили синоптики сайта «Гисметео». «В Симе снег начнется 30 октября и будет идти предстоящие две недели, регулярно усиливаясь. Наиболее мощные снегопады ожидаются 1-2 и 6—8 ноября, суммарно выпадет до 50 мм смешанных осадков. В Аше снежный буран пройдет трижды — 1—2 ноября, 6 и 8 ноября, при этом последний ожидается наибольшей силы — до 17,1 мм осадков за сутки», — говорится в прогнозе погоды. В Миассе основные силы снегопада, до 18,9 мм смешанных осадков, обрушатся 6 ноября. На следующий день снег продолжится, но уже не настолько интенсивно. В Снежинске снежная буря пройдет 2 ноября, а затем с новой силой начнется 6 ноября — до 14,9 мм дождя со снегом. В Троицке в эти дни ожидается более спокойная погода, ветер всего до 14 метров в секунду, а мокрого снега — до 9,3 мм за сутки. По данным Челябинского гидрометеоцентра, в среднем в ноябре в нашем регионе количество жидких осадков колеблется от двух до шести мм, смешанных осадков — от трех до девяти мм, твердых осадков — от 13 до 42 мм. В результате только за неделю ожидается до трех месячных норм осадков. Челябинскую область занесет снегом Скрин сайта «Гисметео» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В начале ноября на Челябинскую область обрушатся мощные снегопады, за неделю в различных городах региона может выпасть до трех месячных норм осадков. Такой прогноз предоставили синоптики сайта «Гисметео». «В Симе снег начнется 30 октября и будет идти предстоящие две недели, регулярно усиливаясь. Наиболее мощные снегопады ожидаются 1-2 и 6—8 ноября, суммарно выпадет до 50 мм смешанных осадков. В Аше снежный буран пройдет трижды — 1—2 ноября, 6 и 8 ноября, при этом последний ожидается наибольшей силы — до 17,1 мм осадков за сутки», — говорится в прогнозе погоды. В Миассе основные силы снегопада, до 18,9 мм смешанных осадков, обрушатся 6 ноября. На следующий день снег продолжится, но уже не настолько интенсивно. В Снежинске снежная буря пройдет 2 ноября, а затем с новой силой начнется 6 ноября — до 14,9 мм дождя со снегом. В Троицке в эти дни ожидается более спокойная погода, ветер всего до 14 метров в секунду, а мокрого снега — до 9,3 мм за сутки. По данным Челябинского гидрометеоцентра, в среднем в ноябре в нашем регионе количество жидких осадков колеблется от двух до шести мм, смешанных осадков — от трех до девяти мм, твердых осадков — от 13 до 42 мм. В результате только за неделю ожидается до трех месячных норм осадков.