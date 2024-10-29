Судно со взрывоопасным грузом из РФ остановилось в Британии: что есть на борту, куда следует корабль

У берегов Британии пришвартовалось судно из РФ с аммиачной селитрой на борту

29 октября 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

На судне MV Ruby находится 20 тысяч тонн аммиачной селитры, которая является взрывоопасным веществом (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU У берегов порта в Великобритании пришвартовалось судно MV Ruby, груженное крупной партией взрывоопасного груза. Корабль вышел из российского порта Кандалакша летом 2023 года, однако в пути у него произошли технические проблемы. В связи со взрывоопасностью груза ни один европейский порт не разрешил судну пришвартоваться, опасаясь повторения взрыва в Бейруте из-за аммиачной селитры. Куда направляется корабль и что находится на его борту — в материале URA.RU. Куда направляется MV Ruby На судне MV Ruby находится 20 тысяч тонн взрывоопасной аммиачной селитры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Грузовое судно MV Ruby, спущенное на воду в 2012 году и зарегистрированное под флагом Мальты, принадлежит компании Ruby Enterprise и эксплуатируется оператором Serenity Shipping из ОАЭ. Судно, имеющее длину 183 метра и ширину 28 метров, предназначено для транспортировки разнообразных грузов. Летом 2023 года MV Ruby вышло из порта Кандалакша в России. Более недели судно дрейфует у берегов Великобритании с трещиной в корпусе и поврежденным винтом, что заставило экипаж искать порт для ремонта и разгрузки. В последние выходные MV Ruby находилось в 14 милях от кентского побережья на юго-востоке Англии, где оно остается уже с прошлого месяца, передает The New York Times . При этом страны Европы, включая Норвегию, Литву и Мальту, отказали в приеме судна, опасаясь возможности повторного катастрофического взрыва, произошедшего в Бейруте. Что находится на борту MV Ruby На борту судна находится 20 тысяч тонн аммиачной селитры, которая используется в производстве удобрений и известна своими взрывоопасными свойствами. Это количество вещества в семь раз превышает то число, из-за которого произошел взрыв в ливанском Бейруте в 2020 году. Трагедия унесла жизни 190 человек и разрушила порт. Взрыв аммиачной селитры в Бейруте В портовом районе столицы Ливана 4 августа 2020 года произошел разрушительный взрыв из-за аммиачной селитры. Изначально был слышен слабый хлопок, однако вскоре после чего над районом поднялись столбы черного и белого дыма, а затем последовал мощный взрыв, сопровождаемый красным дымом. В результате происшествия в порту произошел огромный пожар, который продолжался несколько часов и к тушению которого были привлечены армейские вертолеты. Взрыв аммиачной селитры в Бейруте унес жизни 190 человек Фото: U.S. Army / Sgt. Rob Summitt Взрывной волной был сотрясен весь Бейрут, а эхо от грохота дошло даже до Никосии, столицы Кипра, расположенной на расстоянии около 250 километров от ливанского города. По данным британских специалистов, которые анализировали видеозаписи с места происшествия, мощность взрыва составила приблизительно 1 500 тонн тротила. В результате образовалась воронка глубиной 43 метра. Взрыв привел к разрушению основного порта Ливана, через который проходило 70% всей импортируемой в страну продукции. Также были разрушены прилегающие кварталы, основное зернохранилище порта, здание МИД республики, четыре городские больницы и множество жилых домов. Пациенты больниц были экстренно перевезены в другие медицинские учреждения. Кроме того, взрыв повредил сотни автомобилей, выбил окна во многих районах города и серьезно нарушил системы электро- и водоснабжения столицы. В результате произошедшего 300 тысяч жителей остались без жилья. Экономический ущерб от взрыва, по предварительным оценкам, составил не менее 15 млрд долларов. Помимо прочего, погибло 190 человек. Среди жертв большинство — сирийцы и ливанцы. В Ливан после взрыва от Франции, России и некоторых других стран была отправлена помощь для пострадавших местных жителей Фото: Анна Майорова © URA.RU В ответ на трагедию правительство Ливана объявило трехдневный национальный траур. Верховный совет обороны страны провел экстренное заседание и принял решение объявить Бейрут зоной бедствия. Кроме того, было введено чрезвычайное положение в столице, сначала на две недели, затем оно было продлено до 18 сентября. Международное сообщество активно откликнулось на происшествие, предложив помощь Ливану. В частности, Израиль и Франция выразили готовность поддержать пострадавшую страну. Россия, Катар и Ирак направили в Бейрут полевые госпитали. Также от РФ было доставлено пять самолетов с медикаментами, лабораторией и около 150 специалистов и спасателей. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения отправила в ливанскую столицу медикаменты и хирургические наборы. После взрыва в Бейруте также прошли антиправительственные митинги, после чего 10 августа 2020 года правительство Ливана подало в отставку. Согласно официальной версии, причиной катастрофы стала детонация 2,75 тысяч тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году с судна Rhosus и хранящейся в одном из складов. Взрыв произошел после возгорания селитры в ходе сварочных работ, что привело к постепенному нагреву материала до температуры свыше 200 градусов Цельсия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У берегов порта в Великобритании пришвартовалось судно MV Ruby, груженное крупной партией взрывоопасного груза. Корабль вышел из российского порта Кандалакша летом 2023 года, однако в пути у него произошли технические проблемы. В связи со взрывоопасностью груза ни один европейский порт не разрешил судну пришвартоваться, опасаясь повторения взрыва в Бейруте из-за аммиачной селитры. Куда направляется корабль и что находится на его борту — в материале URA.RU. Грузовое судно MV Ruby, спущенное на воду в 2012 году и зарегистрированное под флагом Мальты, принадлежит компании Ruby Enterprise и эксплуатируется оператором Serenity Shipping из ОАЭ. Судно, имеющее длину 183 метра и ширину 28 метров, предназначено для транспортировки разнообразных грузов. Летом 2023 года MV Ruby вышло из порта Кандалакша в России. Более недели судно дрейфует у берегов Великобритании с трещиной в корпусе и поврежденным винтом, что заставило экипаж искать порт для ремонта и разгрузки. В последние выходные MV Ruby находилось в 14 милях от кентского побережья на юго-востоке Англии, где оно остается уже с прошлого месяца, передает The New York Times. При этом страны Европы, включая Норвегию, Литву и Мальту, отказали в приеме судна, опасаясь возможности повторного катастрофического взрыва, произошедшего в Бейруте. На борту судна находится 20 тысяч тонн аммиачной селитры, которая используется в производстве удобрений и известна своими взрывоопасными свойствами. Это количество вещества в семь раз превышает то число, из-за которого произошел взрыв в ливанском Бейруте в 2020 году. Трагедия унесла жизни 190 человек и разрушила порт. В портовом районе столицы Ливана 4 августа 2020 года произошел разрушительный взрыв из-за аммиачной селитры. Изначально был слышен слабый хлопок, однако вскоре после чего над районом поднялись столбы черного и белого дыма, а затем последовал мощный взрыв, сопровождаемый красным дымом. В результате происшествия в порту произошел огромный пожар, который продолжался несколько часов и к тушению которого были привлечены армейские вертолеты. Взрывной волной был сотрясен весь Бейрут, а эхо от грохота дошло даже до Никосии, столицы Кипра, расположенной на расстоянии около 250 километров от ливанского города. По данным британских специалистов, которые анализировали видеозаписи с места происшествия, мощность взрыва составила приблизительно 1 500 тонн тротила. В результате образовалась воронка глубиной 43 метра. Взрыв привел к разрушению основного порта Ливана, через который проходило 70% всей импортируемой в страну продукции. Также были разрушены прилегающие кварталы, основное зернохранилище порта, здание МИД республики, четыре городские больницы и множество жилых домов. Пациенты больниц были экстренно перевезены в другие медицинские учреждения. Кроме того, взрыв повредил сотни автомобилей, выбил окна во многих районах города и серьезно нарушил системы электро- и водоснабжения столицы. В результате произошедшего 300 тысяч жителей остались без жилья. Экономический ущерб от взрыва, по предварительным оценкам, составил не менее 15 млрд долларов. Помимо прочего, погибло 190 человек. Среди жертв большинство — сирийцы и ливанцы. В ответ на трагедию правительство Ливана объявило трехдневный национальный траур. Верховный совет обороны страны провел экстренное заседание и принял решение объявить Бейрут зоной бедствия. Кроме того, было введено чрезвычайное положение в столице, сначала на две недели, затем оно было продлено до 18 сентября. Международное сообщество активно откликнулось на происшествие, предложив помощь Ливану. В частности, Израиль и Франция выразили готовность поддержать пострадавшую страну. Россия, Катар и Ирак направили в Бейрут полевые госпитали. Также от РФ было доставлено пять самолетов с медикаментами, лабораторией и около 150 специалистов и спасателей. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения отправила в ливанскую столицу медикаменты и хирургические наборы. После взрыва в Бейруте также прошли антиправительственные митинги, после чего 10 августа 2020 года правительство Ливана подало в отставку. Согласно официальной версии, причиной катастрофы стала детонация 2,75 тысяч тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году с судна Rhosus и хранящейся в одном из складов. Взрыв произошел после возгорания селитры в ходе сварочных работ, что привело к постепенному нагреву материала до температуры свыше 200 градусов Цельсия.