Песков рассказал, был ли риск превратить «грузинскую мечту» в украинскую

Песков: Россия не вмешивается в политику и выборы в Грузии

29 октября 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что РФ не будет рассуждать, что было бы, если бы в Грузии на выборах победила другая партия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и не обсуждает гипотетические сценарии о возможном изменении политической ситуации в стране после парламентских выборов, на которых победила партия «Грузинская мечта». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Заявление было сделано в ответ на вопросы журналистов о рисках превращения Грузии во «вторую Украину» в случае изменения политики. Это заявление ранее опроверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Новость по теме Служба госбезопасности Грузии: в стране готовится «евромайдан» «Вряд ли это наше дело рассуждать о том, что было бы, если бы на выборах победила другая политическая сила. В выборах победил тот, за кого жители Грузии отдали свои голоса. Мы не имеем желания и намерений вмешиваться во внутренние дела Грузии», — подчеркнул Песков. Он также отметил, что РФ фиксирует менторские заявления со стороны США и Евросоюза, которые выдвигают ультиматумы грузинскому руководству. Это, по мнению пресс-секретарь президента России, может создавать дополнительное напряжение и не способствует стабильности в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и не обсуждает гипотетические сценарии о возможном изменении политической ситуации в стране после парламентских выборов, на которых победила партия «Грузинская мечта». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Заявление было сделано в ответ на вопросы журналистов о рисках превращения Грузии во «вторую Украину» в случае изменения политики. Это заявление ранее опроверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Вряд ли это наше дело рассуждать о том, что было бы, если бы на выборах победила другая политическая сила. В выборах победил тот, за кого жители Грузии отдали свои голоса. Мы не имеем желания и намерений вмешиваться во внутренние дела Грузии», — подчеркнул Песков. Он также отметил, что РФ фиксирует менторские заявления со стороны США и Евросоюза, которые выдвигают ультиматумы грузинскому руководству. Это, по мнению пресс-секретарь президента России, может создавать дополнительное напряжение и не способствует стабильности в регионе.