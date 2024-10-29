Песков рассказал, был ли риск превратить «грузинскую мечту» в украинскую

Песков: Россия не вмешивается в политику и выборы в Грузии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что РФ не будет рассуждать, что было бы, если бы в Грузии на выборах победила другая партия Фото:

Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и не обсуждает гипотетические сценарии о возможном изменении политической ситуации в стране после парламентских выборов, на которых победила партия «Грузинская мечта». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Заявление было сделано в ответ на вопросы журналистов о рисках превращения Грузии во «вторую Украину» в случае изменения политики. Это заявление ранее опроверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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«Вряд ли это наше дело рассуждать о том, что было бы, если бы на выборах победила другая политическая сила. В выборах победил тот, за кого жители Грузии отдали свои голоса. Мы не имеем желания и намерений вмешиваться во внутренние дела Грузии», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что РФ фиксирует менторские заявления со стороны США и Евросоюза, которые выдвигают ультиматумы грузинскому руководству. Это, по мнению пресс-секретарь президента России, может создавать дополнительное напряжение и не способствует стабильности в регионе.

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Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и не обсуждает гипотетические сценарии о возможном изменении политической ситуации в стране после парламентских выборов, на которых победила партия «Грузинская мечта». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Заявление было сделано в ответ на вопросы журналистов о рисках превращения Грузии во «вторую Украину» в случае изменения политики. Это заявление ранее опроверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Вряд ли это наше дело рассуждать о том, что было бы, если бы на выборах победила другая политическая сила. В выборах победил тот, за кого жители Грузии отдали свои голоса. Мы не имеем желания и намерений вмешиваться во внутренние дела Грузии», — подчеркнул Песков. Он также отметил, что РФ фиксирует менторские заявления со стороны США и Евросоюза, которые выдвигают ультиматумы грузинскому руководству. Это, по мнению пресс-секретарь президента России, может создавать дополнительное напряжение и не способствует стабильности в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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