Михаил Шмаков избран президентом ФНРП после 30 лет работы в федерации

Михаил Шмаков избран на пост президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Это решение было принято на XIII съезде организации, на котором также была официально введена новая должность президента.
«Михаил Шмаков избран на должность президента Федерации независимых профсоюзов России», — сообщает пресс-служба ФНПР в своем telegram-канале. Соответствующее решение было принято на XIII съезде организации. На этом же съезде была введена должность президента.
Начиная с 1993 года, Шмаков занимал пост председателя федерации. Выборы председателя проводятся каждые пять лет, и в апреле 2024 года Шмаков был переизбран на новый срок.
На церемонии, посвященной его назначению, Шмаков заявил, что команда ФНПР уверенно движется к намеченным целям. Он заверил, что федерация делает все возможное, чтобы не допустить «посадки на мель» ее «корабля». Новым председателем федерации стал Сергей Черногаев, ранее исполнявший обязанности заместителя председателя ФНПР.
ФНПР является самым большим профсоюзным объединением в стране. В ее состав входят около 20 миллионов человек, состоящих в членских организациях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.