Путин призвал уравнять зарплаты медработников по всей РФ

Путин выступил за выравнивание зарплат среди медработников в разных регионах РФ
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой по выравниванию заработных плат медицинских работников по всей стране. Согласно его заявлению, существующий разброс в оплате труда между различными регионами несправедлив и должен быть устранен.
«Разброса в зарплатах медработников между регионами быть не должно», — подчеркнул Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что данный вопрос давно обсуждается в правительстве.
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