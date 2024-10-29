Путин призвал уравнять зарплаты медработников по всей РФ

29 октября 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Путин выступил за выравнивание зарплат среди медработников в разных регионах РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин выступил с инициативой по выравниванию заработных плат медицинских работников по всей стране. Согласно его заявлению, существующий разброс в оплате труда между различными регионами несправедлив и должен быть устранен. «Разброса в зарплатах медработников между регионами быть не должно», — подчеркнул Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что данный вопрос давно обсуждается в правительстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой по выравниванию заработных плат медицинских работников по всей стране. Согласно его заявлению, существующий разброс в оплате труда между различными регионами несправедлив и должен быть устранен. «Разброса в зарплатах медработников между регионами быть не должно», — подчеркнул Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что данный вопрос давно обсуждается в правительстве.