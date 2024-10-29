Путин призвал уравнять зарплаты медработников по всей РФ

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин выступил за выравнивание зарплат среди медработников в разных регионах РФ Фото:

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой по выравниванию заработных плат медицинских работников по всей стране. Согласно его заявлению, существующий разброс в оплате труда между различными регионами несправедлив и должен быть устранен.

«Разброса в зарплатах медработников между регионами быть не должно», — подчеркнул Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что данный вопрос давно обсуждается в правительстве.

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Президент России Владимир Путин выступил с инициативой по выравниванию заработных плат медицинских работников по всей стране. Согласно его заявлению, существующий разброс в оплате труда между различными регионами несправедлив и должен быть устранен. «Разброса в зарплатах медработников между регионами быть не должно», — подчеркнул Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что данный вопрос давно обсуждается в правительстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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