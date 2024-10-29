В Петербурге остановилось метро из-за одного пранкера на рельсах

В Санкт-Петербурге движение метро было приостановлено из-за 33-летнего пранкера по имени Андрей. Мужчина уронил свой кошелек на рельсы, после чего прыгнул за ним и направился в тоннель.
«Поезда задержал 33-летний Андрей, который ведет блог с пранками», — сообщает «Фонтанка». Там добавили, что инцидент произошел около 18:00 между станциями «Спасская» и «Площадь Александра Невского-2». По словам очевидцев, после того как кошелек упал на рельсы, Андрей спрыгнул на них и направился в тоннель.
В настоящий момент он задержан. На его youtube-канал подписано 10 тысяч человек. Блогер публикует разнообразные розыгрыши. Однако сам Андрей настаивает на том, что не записывал никаких видео и просто случайно уронил кошелек.
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