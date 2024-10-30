В Тюменской области сумма компенсации за земельный участок многодетным превысит 1 миллион рублей

Законопроект, меняющий порядок расчета выплаты за землю, внесен в тюменскую думу

30 октября 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

В Тюменской области может поменяться порядок выплаты за землю для многодетных семей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Правительство Тюменской области внесло на рассмотрение в думу проект поправок в закон о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей. Чиновники предлагают внести уточнения в понятие «многодетная семья», увеличить размер компенсации за землю, а также установить сроки обеспечения выданных участков коммунальной инфраструктурой. Текст законопроекта размещен на официальном сайте законодательного органа власти. «Если пару лет назад на эти деньги можно было хоть что-то приобрести, то сейчас с учетом инфляции и роста стоимости квадратного метра жилья, сумма обесценилась», — рассказал URA.RU депутат областной Думы Артем Зайцев. Также законопроект вводит правила расчета компенсации, если многодетная семья предпочла земельному участку деньги. В 2024 году в Тюменской области выплата составляет 401 260 руб. Понятие «многодетная семья» приводится в соответствие с действующим законодательством. На льготы по многодетности теперь имеют право супруги, воспитывающие трех и больше детей. При этом возраст старшего ребенка должен быть не более 18 лет, либо 23 лет, если он учится очно. По новым правилам сумма компенсации будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости земли в том муниципальном районе, где проживает многодетная семья. «Учитывая предлагаемое правовое регулирование, размер социальной выплаты увеличится в таких муниципальных образованиях Тюменской области, как: Тюменский муниципальный район, город Тюмень, город Ишим, город Тобольск, город Ялуторовск», — говорится в пояснительной записке к документу. «Правительство области наверняка предоставит нам расчеты, когда мы будем рассматривать этот законопроект, но уже сейчас, зная кадастровую стоимость земли в Тюмени, можно сказать, что примерно размер компенсации составит 1-1,2 млн. рублей», — сообщил в разговоре с URA.RU депутат Зайцев. Еще одно изменение, предусмотренное законопроектом, касается сроков обеспечения выданных земельных участков коммунальной инфраструктурой. Электрификация, газификация, водоснабжение и строительство автомобильных дорог должны быть обеспечены в течение 6 лет со дня принятия решения о выдаче бесплатного участка. В действующей версии закона никакие сроки не устанавливались. Предложенные правительством изменения рассмотрят на заседании Областной думы в конце ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Тюменской области внесло на рассмотрение в думу проект поправок в закон о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей. Чиновники предлагают внести уточнения в понятие «многодетная семья», увеличить размер компенсации за землю, а также установить сроки обеспечения выданных участков коммунальной инфраструктурой. Текст законопроекта размещен на официальном сайте законодательного органа власти. «Если пару лет назад на эти деньги можно было хоть что-то приобрести, то сейчас с учетом инфляции и роста стоимости квадратного метра жилья, сумма обесценилась», — рассказал URA.RU депутат областной Думы Артем Зайцев. Также законопроект вводит правила расчета компенсации, если многодетная семья предпочла земельному участку деньги. В 2024 году в Тюменской области выплата составляет 401 260 руб. Понятие «многодетная семья» приводится в соответствие с действующим законодательством. На льготы по многодетности теперь имеют право супруги, воспитывающие трех и больше детей. При этом возраст старшего ребенка должен быть не более 18 лет, либо 23 лет, если он учится очно. По новым правилам сумма компенсации будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости земли в том муниципальном районе, где проживает многодетная семья. «Учитывая предлагаемое правовое регулирование, размер социальной выплаты увеличится в таких муниципальных образованиях Тюменской области, как: Тюменский муниципальный район, город Тюмень, город Ишим, город Тобольск, город Ялуторовск», — говорится в пояснительной записке к документу. «Правительство области наверняка предоставит нам расчеты, когда мы будем рассматривать этот законопроект, но уже сейчас, зная кадастровую стоимость земли в Тюмени, можно сказать, что примерно размер компенсации составит 1-1,2 млн. рублей», — сообщил в разговоре с URA.RU депутат Зайцев. Еще одно изменение, предусмотренное законопроектом, касается сроков обеспечения выданных земельных участков коммунальной инфраструктурой. Электрификация, газификация, водоснабжение и строительство автомобильных дорог должны быть обеспечены в течение 6 лет со дня принятия решения о выдаче бесплатного участка. В действующей версии закона никакие сроки не устанавливались. Предложенные правительством изменения рассмотрят на заседании Областной думы в конце ноября.