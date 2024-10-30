В День народного единства в Челябинске устроят флешмоб и показ народных культур. Афиша

31 октября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В челябинском парке на флешмобе вынесут огромное полотно флага России Фото: Анна Майорова © URA.RU В День народного единства 4 ноября в Челябинске пройдут праздники в парках, на которых ожидаются выступления городских коллективов, танцевальный флешмоб и выставка атрибутов, одежды разных народов России. В Домах культуры проведут концерты, а в музеях представят народные выставки. Об этих и других культурных мероприятиях — в материале URA.RU. Где город будет праздновать День народного единства В горсаду имени Пушкина 4 ноября отметят единство и дружбу народов России. На территории парка пройдет праздничная программа «Сила Единства», в рамках которой расскажут про обряды, народные игры и культуру разных народов. Гости смогут узнать про их традиции и обычаи. Участников торжества будут ждать в 13:00 на центральном круге. Посещение бесплатное. На центральных сценах в парках выступят местные творческие коллективы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В парке имени Гагарина пройдет мероприятие «Народов много — Родина одна!». На сцене парка выступят городские коллективы, состоится вынос огромного флага России и флешмоб. На территории будут представлены народные костюмы, а также для гостей покажут азы национальных танцев. Посещение бесплатное. В День народного единства в хаски-центре «Аквилон» проведут посещение питомника с хаски и самоедами, мастер-классы ремесел, а также научат работать в кузнечной мастерской. Стоимость — от 790 рублей Концертные программы и фестиваль культур В ДК «Станкомаш» 1 ноября проведут бесплатный концерт к празднику единства. На сцене ДК выступят местные таланты, которые исполнят как народные мелодии, так и современные песни. В ДК «Металлургов» 4 ноября состоится концерт «Живи, гармонь — душа России», главным участником которого станет семейный ансамбль Журенковых. Стоимость — 300 рублей. Проведут также как платные, так и бесплатные концерты в Домах культуры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Международный фестиваль национальных культур «Синегорье», а именно гала-концерт состоится 4 ноября в театре оперы и балета имени Глинки. В рамках мероприятия выступят: Гостеатр танца «Казаки России» из Липецка, Уральский русский-народный хор из Екатеринбурга, ансамбль танца «Лезгинка» из Махачкалы, челябинский Госансамбль танца «Урал» и Губернаторский национальный ансамбль танца «Сыра’сэв» из Салехарда. Стоимость посещения — от 900 рублей. Мероприятия в библиотеках и выставки в музеях Интеллектуальная игра «Страна сильна единством» состоится в Библиотеке № 1 1 ноября в 13:00. Она будет предназначена для студентов. В этот же день в 14:00 в библиотеке №26 пройдет молодежный форум «Я живу в России» совместно с администрацией Курчатовского района. Квиз «Территория единства» организуют 6 ноября в 11:30 в библиотеке №15 имени Гоголя. В клубе «Шершни» 6 ноября проведут квиз «Где родился, там и пригодился» на котором участники узнают чуть о традициях, ремеслах, национальной кухне, о народах страны и о самих себе. В музеях Челябинска представят быт и одежду народов Урала и России Фото: Илья Московец © URA.RU В Детском музее до 17 ноября будет открыта выставка «Уральский взгляд: традиционный костюм народов Урала», на которой этнографы представят более 20 женских и мужских праздничных костюмов народов Урало-Поволжья. Помимо одежды будут представлены и аксессуары, украшения и обувь. Билет обойдется в 200-300 рублей. Выставка «Родной дом: башкирская юрта и русская изба» разместилась в Историческом музее Южного Урала, там рассказывают о быте русских деревень, занятиях жителей, а также показывают орудия и убранства изб. В сочетании с культурой русских поведают и о быте башкирских кочевников. Экспозиция захватывает экскурсию по юрте и рассказ о традициях. Стоимость — от 200 до 300 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В День народного единства 4 ноября в Челябинске пройдут праздники в парках, на которых ожидаются выступления городских коллективов, танцевальный флешмоб и выставка атрибутов, одежды разных народов России. В Домах культуры проведут концерты, а в музеях представят народные выставки. Об этих и других культурных мероприятиях — в материале URA.RU. В горсаду имени Пушкина 4 ноября отметят единство и дружбу народов России. На территории парка пройдет праздничная программа «Сила Единства», в рамках которой расскажут про обряды, народные игры и культуру разных народов. Гости смогут узнать про их традиции и обычаи. Участников торжества будут ждать в 13:00 на центральном круге. Посещение бесплатное. В парке имени Гагарина пройдет мероприятие «Народов много — Родина одна!». На сцене парка выступят городские коллективы, состоится вынос огромного флага России и флешмоб. На территории будут представлены народные костюмы, а также для гостей покажут азы национальных танцев. Посещение бесплатное. В День народного единства в хаски-центре «Аквилон» проведут посещение питомника с хаски и самоедами, мастер-классы ремесел, а также научат работать в кузнечной мастерской. Стоимость — от 790 рублей В ДК «Станкомаш» 1 ноября проведут бесплатный концерт к празднику единства. На сцене ДК выступят местные таланты, которые исполнят как народные мелодии, так и современные песни. В ДК «Металлургов» 4 ноября состоится концерт «Живи, гармонь — душа России», главным участником которого станет семейный ансамбль Журенковых. Стоимость — 300 рублей. Международный фестиваль национальных культур «Синегорье», а именно гала-концерт состоится 4 ноября в театре оперы и балета имени Глинки. В рамках мероприятия выступят: Гостеатр танца «Казаки России» из Липецка, Уральский русский-народный хор из Екатеринбурга, ансамбль танца «Лезгинка» из Махачкалы, челябинский Госансамбль танца «Урал» и Губернаторский национальный ансамбль танца «Сыра’сэв» из Салехарда. Стоимость посещения — от 900 рублей. Интеллектуальная игра «Страна сильна единством» состоится в Библиотеке № 1 1 ноября в 13:00. Она будет предназначена для студентов. В этот же день в 14:00 в библиотеке №26 пройдет молодежный форум «Я живу в России» совместно с администрацией Курчатовского района. Квиз «Территория единства» организуют 6 ноября в 11:30 в библиотеке №15 имени Гоголя. В клубе «Шершни» 6 ноября проведут квиз «Где родился, там и пригодился» на котором участники узнают чуть о традициях, ремеслах, национальной кухне, о народах страны и о самих себе. В Детском музее до 17 ноября будет открыта выставка «Уральский взгляд: традиционный костюм народов Урала», на которой этнографы представят более 20 женских и мужских праздничных костюмов народов Урало-Поволжья. Помимо одежды будут представлены и аксессуары, украшения и обувь. Билет обойдется в 200-300 рублей. Выставка «Родной дом: башкирская юрта и русская изба» разместилась в Историческом музее Южного Урала, там рассказывают о быте русских деревень, занятиях жителей, а также показывают орудия и убранства изб. В сочетании с культурой русских поведают и о быте башкирских кочевников. Экспозиция захватывает экскурсию по юрте и рассказ о традициях. Стоимость — от 200 до 300 рублей.