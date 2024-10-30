США в десятый раз обновили санкции против России: кто вошел в черный список

Пять заместителей министра обороны России попали в черный список США
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США в десятый раз ввели санкции против Росатома, следует из документов на сайте Минфина США
США в десятый раз ввели санкции против Росатома, следует из документов на сайте Минфина США Фото:

Минфин США расширил санкционный список в отношении целого ряда стран в связи с украинским конфликтом. Это предполагает заморозку активов физических и юридических лиц в Штатах, а также запрет на торговлю с ними для американских граждан и компаний. В частности, в десятый раз были усилены санкции против Росатома. Подробнее о расширении черных списков США — в материале URA.RU.

Новые лица в черных списках

В черный список попали более 350 новых структур из России, Китая, ОАЭ, Индии, Турции, Швейцарии, Сербии, Малайзии, Киргизии и Узбекистана, следует из информации, опубликованной на официальном сайте Минфина США. В этом списке теперь находятся 50 компаний из КНР, в основном, связанных с логистикой, электронными технологиями и машиностроением. Среди них:

  1. Beijing Dynamic Power;
  2. Chipgoo Electronics;
  3. Shanghai Zhanjia Trading;
  4. Shenzhen One World International Logistics;
  5. Zhejiang Headman Machinery.

Список пополнился 20 турецкими компаниями, которые якобы поставляли в Россию полупроводники, электрооборудование, подшипники и микроэлектронику. Под ограничения попали и 10 компаний из Эмиратов:

  1. Abu Ragueb General Trading LLC;
  2. Air Leo FZE;
  3. Apiline Trading FZE;
  4. Auto Parts East FZCO;
  5. Khromos Engineering;
  6. Moto Export DWC LLC;
  7. New Transshipment FZE;
  8. Smart Solutions LTD;
  9. Turboshaft FZE;
  10. V Link Aviation Management FZCO.

Помимо этого, частью черного списка стали 32 физлица:

  • 20 гражданина РФ;
  • четыре гражданина Турции;
  • два гражданина КНР;
  • два гражданина Индии, 
  • два гражданина Швейцарии;
  • один гражданин Чили;
  • один гражданин Греции.

Санкции против физлиц РФ

В черные списки попал, в частности, гендиректор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа. Также Минфин США внес туда пятерых замминистра обороны РФ:

  1. Начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Виктора Горемыкина;
  2. Статс-секретаря Анну Цивилеву;
  3. Александра Фомина;
  4. Андрея Булыгу;
  5. Павла Фрадкова.

Санкции против юрлиц РФ

Под ограничения попали те российские производители и импортеры, которые задействованы в снабжении военно-промышленного комплекса РФ. В десятый раз США ужесточили санкции против Росатома и его дочерних компаний «Росатом цифровые решения», «Цифровые платформы и решения умного города» и «Росатом микроэлектроника». Под расширенные санкции США попали и другие компании:

  • научно-промышленное предприятие «Звезда», производитель скафандров «Орлан»;
  • Московский авиационный институт;
  • компания «Чип и Дип»;
  • производитель шин «Кордиант», принадлежащий компании «Севергрупп» бизнесмена Алексея Мордашова;
  • ульяновское ООО «Автодом», занимающееся производством спецавтомобилей.

Исключение из черного списка

Минфин США исключило из своего санкционного списка дочерний банк ВЭБ.РФ — Проминвестбанк. Его активы были проданы на Украине после конфискации.

Заявления властей США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новые ограничения нацелены против российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора РФ. Также они затронули компании из других стран, которые, по мнению Госдепа, осуществляют поставки в РФ.

«В рамках сегодняшних санкций Госдепартамент нацелен на пути обхода санкций, которые осуществляются посредством третьих стран. А также против высокопоставленных должностных лиц министерства обороны России, оборонных компаний и тех, кто содействует развитию будущей энергетической промышленности и экспорта России», — привели на сайте министерства слова Блинкена.

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Минфин США расширил санкционный список в отношении целого ряда стран в связи с украинским конфликтом. Это предполагает заморозку активов физических и юридических лиц в Штатах, а также запрет на торговлю с ними для американских граждан и компаний. В частности, в десятый раз были усилены санкции против Росатома. Подробнее о расширении черных списков США — в материале URA.RU. Новые лица в черных списках В черный список попали более 350 новых структур из России, Китая, ОАЭ, Индии, Турции, Швейцарии, Сербии, Малайзии, Киргизии и Узбекистана, следует из информации, опубликованной на официальном сайте Минфина США. В этом списке теперь находятся 50 компаний из КНР, в основном, связанных с логистикой, электронными технологиями и машиностроением. Среди них: Список пополнился 20 турецкими компаниями, которые якобы поставляли в Россию полупроводники, электрооборудование, подшипники и микроэлектронику. Под ограничения попали и 10 компаний из Эмиратов: Помимо этого, частью черного списка стали 32 физлица: Санкции против физлиц РФ В черные списки попал, в частности, гендиректор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа. Также Минфин США внес туда пятерых замминистра обороны РФ: Санкции против юрлиц РФ Под ограничения попали те российские производители и импортеры, которые задействованы в снабжении военно-промышленного комплекса РФ. В десятый раз США ужесточили санкции против Росатома и его дочерних компаний «Росатом цифровые решения», «Цифровые платформы и решения умного города» и «Росатом микроэлектроника». Под расширенные санкции США попали и другие компании: Исключение из черного списка Минфин США исключило из своего санкционного списка дочерний банк ВЭБ.РФ — Проминвестбанк. Его активы были проданы на Украине после конфискации. Заявления властей США Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новые ограничения нацелены против российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора РФ. Также они затронули компании из других стран, которые, по мнению Госдепа, осуществляют поставки в РФ.
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