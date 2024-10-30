США в десятый раз обновили санкции против России: кто вошел в черный список

Минфин США расширил санкционный список в отношении целого ряда стран в связи с украинским конфликтом. Это предполагает заморозку активов физических и юридических лиц в Штатах, а также запрет на торговлю с ними для американских граждан и компаний. В частности, в десятый раз были усилены санкции против Росатома. Подробнее о расширении черных списков США — в материале URA.RU.
Новые лица в черных списках
В черный список попали более 350 новых структур из России, Китая, ОАЭ, Индии, Турции, Швейцарии, Сербии, Малайзии, Киргизии и Узбекистана, следует из информации, опубликованной на официальном сайте Минфина США. В этом списке теперь находятся 50 компаний из КНР, в основном, связанных с логистикой, электронными технологиями и машиностроением. Среди них:
- Beijing Dynamic Power;
- Chipgoo Electronics;
- Shanghai Zhanjia Trading;
- Shenzhen One World International Logistics;
- Zhejiang Headman Machinery.
Список пополнился 20 турецкими компаниями, которые якобы поставляли в Россию полупроводники, электрооборудование, подшипники и микроэлектронику. Под ограничения попали и 10 компаний из Эмиратов:
- Abu Ragueb General Trading LLC;
- Air Leo FZE;
- Apiline Trading FZE;
- Auto Parts East FZCO;
- Khromos Engineering;
- Moto Export DWC LLC;
- New Transshipment FZE;
- Smart Solutions LTD;
- Turboshaft FZE;
- V Link Aviation Management FZCO.
Помимо этого, частью черного списка стали 32 физлица:
- 20 гражданина РФ;
- четыре гражданина Турции;
- два гражданина КНР;
- два гражданина Индии,
- два гражданина Швейцарии;
- один гражданин Чили;
- один гражданин Греции.
Санкции против физлиц РФ
В черные списки попал, в частности, гендиректор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа. Также Минфин США внес туда пятерых замминистра обороны РФ:
- Начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Виктора Горемыкина;
- Статс-секретаря Анну Цивилеву;
- Александра Фомина;
- Андрея Булыгу;
- Павла Фрадкова.
Санкции против юрлиц РФ
Под ограничения попали те российские производители и импортеры, которые задействованы в снабжении военно-промышленного комплекса РФ. В десятый раз США ужесточили санкции против Росатома и его дочерних компаний «Росатом цифровые решения», «Цифровые платформы и решения умного города» и «Росатом микроэлектроника». Под расширенные санкции США попали и другие компании:
- научно-промышленное предприятие «Звезда», производитель скафандров «Орлан»;
- Московский авиационный институт;
- компания «Чип и Дип»;
- производитель шин «Кордиант», принадлежащий компании «Севергрупп» бизнесмена Алексея Мордашова;
- ульяновское ООО «Автодом», занимающееся производством спецавтомобилей.
Исключение из черного списка
Минфин США исключило из своего санкционного списка дочерний банк ВЭБ.РФ — Проминвестбанк. Его активы были проданы на Украине после конфискации.
Заявления властей США
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новые ограничения нацелены против российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора РФ. Также они затронули компании из других стран, которые, по мнению Госдепа, осуществляют поставки в РФ.
«В рамках сегодняшних санкций Госдепартамент нацелен на пути обхода санкций, которые осуществляются посредством третьих стран. А также против высокопоставленных должностных лиц министерства обороны России, оборонных компаний и тех, кто содействует развитию будущей энергетической промышленности и экспорта России», — привели на сайте министерства слова Блинкена.
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