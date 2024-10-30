30 октября 2024

X5 и «Вкусвилл» сняли с продаж «Картошку» после кадров антисанитарии на фабрике

© Служба новостей «URA.RU»
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ВкусВилл на проспекте Ленина. Екатеринбург, вкусвилл
Вся продукция МКД была снята с продаж, сообщили в сети «Вкусвилл» Фото:

Торговая сеть «Вкусвилл» приняла решение остановить поставки продукции Можайского кондитерского дома (МКД) после того, как в интернете были опубликованы фотографии производственных помещений в антисанитарном состоянии. Вся продукция МКД была снята с продаж, и доступ к ней в онлайн-магазине закрыт, как сообщили представители сети в их официальном telegram-канале.

«Новости о производстве Можайского кондитерского дома потрясли сегодня многих наших покупателей и сотрудников. Мы понимаем, что те кадры, которые расходятся по сети, совершенно неприемлемы для производства продуктов. Сейчас поставки от поставщика заблокированы, вся продукция снята с полок и недоступна к онлайн-заказу», — говорится в официальном сообщении от «Вкусвилла» в telegram-канале.

Сеть «Вкусвилл» подчеркивает, что продукция МКД регулярно проходила все необходимые проверки качества и безопасности. В 2023 году было проведено 17 лабораторных исследований, и все результаты были в пределах нормы. Несмотря на это, текущие события вызвали серьезные опасения по поводу соответствия стандартам, и компания ждет результатов дополнительных проверок. В случае подтверждения фактов антисанитарии, Можайский кондитерский дом будет исключен из списка поставщиков «Вкусвилл» на постоянной основе.

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Торговая сеть «Вкусвилл» приняла решение остановить поставки продукции Можайского кондитерского дома (МКД) после того, как в интернете были опубликованы фотографии производственных помещений в антисанитарном состоянии. Вся продукция МКД была снята с продаж, и доступ к ней в онлайн-магазине закрыт, как сообщили представители сети в их официальном telegram-канале. «Новости о производстве Можайского кондитерского дома потрясли сегодня многих наших покупателей и сотрудников. Мы понимаем, что те кадры, которые расходятся по сети, совершенно неприемлемы для производства продуктов. Сейчас поставки от поставщика заблокированы, вся продукция снята с полок и недоступна к онлайн-заказу», — говорится в официальном сообщении от «Вкусвилла» в telegram-канале. Сеть «Вкусвилл» подчеркивает, что продукция МКД регулярно проходила все необходимые проверки качества и безопасности. В 2023 году было проведено 17 лабораторных исследований, и все результаты были в пределах нормы. Несмотря на это, текущие события вызвали серьезные опасения по поводу соответствия стандартам, и компания ждет результатов дополнительных проверок. В случае подтверждения фактов антисанитарии, Можайский кондитерский дом будет исключен из списка поставщиков «Вкусвилл» на постоянной основе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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