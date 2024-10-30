X5 и «Вкусвилл» сняли с продаж «Картошку» после кадров антисанитарии на фабрике

31 октября 2024 в 01:23 Размер текста - 17 +

Вся продукция МКД была снята с продаж, сообщили в сети «Вкусвилл» Фото: Размик Закарян © URA.RU Торговая сеть «Вкусвилл» приняла решение остановить поставки продукции Можайского кондитерского дома (МКД) после того, как в интернете были опубликованы фотографии производственных помещений в антисанитарном состоянии. Вся продукция МКД была снята с продаж, и доступ к ней в онлайн-магазине закрыт, как сообщили представители сети в их официальном telegram-канале. «Новости о производстве Можайского кондитерского дома потрясли сегодня многих наших покупателей и сотрудников. Мы понимаем, что те кадры, которые расходятся по сети, совершенно неприемлемы для производства продуктов. Сейчас поставки от поставщика заблокированы, вся продукция снята с полок и недоступна к онлайн-заказу», — говорится в официальном сообщении от «Вкусвилла» в telegram-канале. Сеть «Вкусвилл» подчеркивает, что продукция МКД регулярно проходила все необходимые проверки качества и безопасности. В 2023 году было проведено 17 лабораторных исследований, и все результаты были в пределах нормы. Несмотря на это, текущие события вызвали серьезные опасения по поводу соответствия стандартам, и компания ждет результатов дополнительных проверок. В случае подтверждения фактов антисанитарии, Можайский кондитерский дом будет исключен из списка поставщиков «Вкусвилл» на постоянной основе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Торговая сеть «Вкусвилл» приняла решение остановить поставки продукции Можайского кондитерского дома (МКД) после того, как в интернете были опубликованы фотографии производственных помещений в антисанитарном состоянии. Вся продукция МКД была снята с продаж, и доступ к ней в онлайн-магазине закрыт, как сообщили представители сети в их официальном telegram-канале. «Новости о производстве Можайского кондитерского дома потрясли сегодня многих наших покупателей и сотрудников. Мы понимаем, что те кадры, которые расходятся по сети, совершенно неприемлемы для производства продуктов. Сейчас поставки от поставщика заблокированы, вся продукция снята с полок и недоступна к онлайн-заказу», — говорится в официальном сообщении от «Вкусвилла» в telegram-канале. Сеть «Вкусвилл» подчеркивает, что продукция МКД регулярно проходила все необходимые проверки качества и безопасности. В 2023 году было проведено 17 лабораторных исследований, и все результаты были в пределах нормы. Несмотря на это, текущие события вызвали серьезные опасения по поводу соответствия стандартам, и компания ждет результатов дополнительных проверок. В случае подтверждения фактов антисанитарии, Можайский кондитерский дом будет исключен из списка поставщиков «Вкусвилл» на постоянной основе.