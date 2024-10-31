В Петербурге задержали мигранта за мошенничество на Родине

В Санкт-Петербурге был задержан уроженец Узбекистана, который разыскивается на Родине за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина получил деньги за заказ, работая в строительной фирме, но потратил их на себя. В Россию он приехал на заработки, сообщили журналисты.
«Полицейские задержали мужчину из межгосударственного розыска в Петербурге. <…> Оказалось, что на Родине его разыскивают за мошенничество. Задержанный был руководителем строительной фирмы. За один из заказов он получил 3,6 млн рублей, однако выполнять свою работу не стал — потратил деньги на себя», — передает портал 78.ru.
Отмечается, что мужчину задержали на Московском шоссе. Он приехал на заработки в Россию из Узбекистана в сентябре 2024 года, зарегистрирован задержанный был в Куровицах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.