В Петербурге задержали мигранта за мошенничество на Родине

31 октября 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

В Петербурге задержали мужчину из Узбекистана, который на родине задолжал 3,6 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Санкт-Петербурге был задержан уроженец Узбекистана, который разыскивается на Родине за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина получил деньги за заказ, работая в строительной фирме, но потратил их на себя. В Россию он приехал на заработки, сообщили журналисты. «Полицейские задержали мужчину из межгосударственного розыска в Петербурге. <…> Оказалось, что на Родине его разыскивают за мошенничество. Задержанный был руководителем строительной фирмы. За один из заказов он получил 3,6 млн рублей, однако выполнять свою работу не стал — потратил деньги на себя», — передает портал 78.ru. Отмечается, что мужчину задержали на Московском шоссе. Он приехал на заработки в Россию из Узбекистана в сентябре 2024 года, зарегистрирован задержанный был в Куровицах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге был задержан уроженец Узбекистана, который разыскивается на Родине за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина получил деньги за заказ, работая в строительной фирме, но потратил их на себя. В Россию он приехал на заработки, сообщили журналисты. «Полицейские задержали мужчину из межгосударственного розыска в Петербурге. <…> Оказалось, что на Родине его разыскивают за мошенничество. Задержанный был руководителем строительной фирмы. За один из заказов он получил 3,6 млн рублей, однако выполнять свою работу не стал — потратил деньги на себя», — передает портал 78.ru. Отмечается, что мужчину задержали на Московском шоссе. Он приехал на заработки в Россию из Узбекистана в сентябре 2024 года, зарегистрирован задержанный был в Куровицах.