В Тюмени спекулянты начали продавать сливочное масло по бросовой цене

31 октября 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

В некоторых тюменских магазинах опустели полки с маслом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени спекулянты начали продавать упаковки сливочного масла по 50 — 150 рублей за пачку. Об этом стало известно журналистам URA.RU. «Масло сладкосливочное „Белорусское“, 200 грамм. Стоимость упаковки — 52 рубля», — за такую цену продают продукт на сайтах бесплатных объявлений. Масло от другого производителя — «Сыробогатов» продают по 150 рублей за упаковку. При этом продукт этой фирмы исчез с прилавком тюменских магазинов, ранее его цена составляла 184 рубля. Подорожание масла в тюменских магазинах началось на фоне ограничения поставок от некоторых производителей. Цена при этом на продукт выросла по сравнению с прошлым годом на 15%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени спекулянты начали продавать упаковки сливочного масла по 50 — 150 рублей за пачку. Об этом стало известно журналистам URA.RU. «Масло сладкосливочное „Белорусское“, 200 грамм. Стоимость упаковки — 52 рубля», — за такую цену продают продукт на сайтах бесплатных объявлений. Масло от другого производителя — «Сыробогатов» продают по 150 рублей за упаковку. При этом продукт этой фирмы исчез с прилавком тюменских магазинов, ранее его цена составляла 184 рубля. Подорожание масла в тюменских магазинах началось на фоне ограничения поставок от некоторых производителей. Цена при этом на продукт выросла по сравнению с прошлым годом на 15%.