В Тюмени спекулянты начали продавать сливочное масло по бросовой цене

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Сливочное масло. Тюмень, монетка, сливочное масло
В некоторых тюменских магазинах опустели полки с маслом Фото:

В Тюмени спекулянты начали продавать упаковки сливочного масла по 50 — 150 рублей за пачку. Об этом стало известно журналистам URA.RU.

«Масло сладкосливочное „Белорусское“, 200 грамм. Стоимость упаковки — 52 рубля», — за такую цену продают продукт на сайтах бесплатных объявлений.

Масло от другого производителя — «Сыробогатов» продают по 150 рублей за упаковку. При этом продукт этой фирмы исчез с прилавком тюменских магазинов, ранее его цена составляла 184 рубля.

Подорожание масла в тюменских магазинах началось на фоне ограничения поставок от некоторых производителей. Цена при этом на продукт выросла по сравнению с прошлым годом на 15%.

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В Тюмени спекулянты начали продавать упаковки сливочного масла по 50 — 150 рублей за пачку. Об этом стало известно журналистам URA.RU. «Масло сладкосливочное „Белорусское“, 200 грамм. Стоимость упаковки — 52 рубля», — за такую цену продают продукт на сайтах бесплатных объявлений. Масло от другого производителя — «Сыробогатов» продают по 150 рублей за упаковку. При этом продукт этой фирмы исчез с прилавком тюменских магазинов, ранее его цена составляла 184 рубля. Подорожание масла в тюменских магазинах началось на фоне ограничения поставок от некоторых производителей. Цена при этом на продукт выросла по сравнению с прошлым годом на 15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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