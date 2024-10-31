США ввели санкции против четырех предприятий из Екатеринбурга

31 октября 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Санкционный список обновили 30 октября Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США обновили санкционный список, включив в него четыре предприятия из Екатеринбурга, которые, по мнению Минфина Соединенных Штатов, поддерживают российскую промышленность. Информация об этом появилась на сайте министерства. Среди новых санкционных мер, направленных против российских компаний, числятся такие предприятия, как АО «Сталепромышленная компания» и ООО «Энерго Арсенал», которые поставляют продукцию для различных отраслей экономики России. «Сталепромышленная компания» является одним из ведущих поставщиков металлопродукции в стране, а «Энерго Арсенал» специализируется на производстве осветительных опор и систем управления освещением. Также под санкции попала научно-производственная фирма «АВЕК», которая занимается выпуском электротехнического оборудования. Последней в обновленном списке Минфина екатеринбургской компанией оказалась «Интеллект Телеком», где производят средства связи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США обновили санкционный список, включив в него четыре предприятия из Екатеринбурга, которые, по мнению Минфина Соединенных Штатов, поддерживают российскую промышленность. Информация об этом появилась на сайте министерства. Среди новых санкционных мер, направленных против российских компаний, числятся такие предприятия, как АО «Сталепромышленная компания» и ООО «Энерго Арсенал», которые поставляют продукцию для различных отраслей экономики России. «Сталепромышленная компания» является одним из ведущих поставщиков металлопродукции в стране, а «Энерго Арсенал» специализируется на производстве осветительных опор и систем управления освещением. Также под санкции попала научно-производственная фирма «АВЕК», которая занимается выпуском электротехнического оборудования. Последней в обновленном списке Минфина екатеринбургской компанией оказалась «Интеллект Телеком», где производят средства связи.