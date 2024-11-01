Ураган повалил деревья в Челябинской области

01 ноября 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Сильный ветер повалил деревья в нацпарке (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сильный ветер, которые не утихает в Челябинской области уже несколько часов, повалил деревья в национальном парке «Таганай» возле Златоуста. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба нацпарка. «Капризная осенне-зимняя погода вновь показывает свой характер. Сильный ветер, который уже повалил несколько деревьев, пока не утихает», — сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай». Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили до 3 ноября. В предстоящие дни ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщают синоптики регионального Гидрометеоцентра. Возможен сильный гололед, усиление ветра до 26 метров в секунду. Водителям настойчиво рекомендуют воздержаться от поездок 2 и 3 ноября, в особенности в горнозаводскую зону, об этом URA.RU сообщили в Южноуральском Росавтодоре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сильный ветер, которые не утихает в Челябинской области уже несколько часов, повалил деревья в национальном парке «Таганай» возле Златоуста. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба нацпарка. «Капризная осенне-зимняя погода вновь показывает свой характер. Сильный ветер, который уже повалил несколько деревьев, пока не утихает», — сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай». Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили до 3 ноября. В предстоящие дни ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщают синоптики регионального Гидрометеоцентра. Возможен сильный гололед, усиление ветра до 26 метров в секунду. Водителям настойчиво рекомендуют воздержаться от поездок 2 и 3 ноября, в особенности в горнозаводскую зону, об этом URA.RU сообщили в Южноуральском Росавтодоре.