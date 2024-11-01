Ураган повалил деревья в Челябинской области

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Окрестности горы Волчиха и станции Флюс. Свердловская область, бурелом, поваленные деревья, последствия пожара
Сильный ветер повалил деревья в нацпарке (архивное фото) Фото:

Сильный ветер, которые не утихает в Челябинской области уже несколько часов, повалил деревья в национальном парке «Таганай» возле Златоуста. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба нацпарка.

«Капризная осенне-зимняя погода вновь показывает свой характер. Сильный ветер, который уже повалил несколько деревьев, пока не утихает», — сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай».

Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили до 3 ноября. В предстоящие дни ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщают синоптики регионального Гидрометеоцентра.

Возможен сильный гололед, усиление ветра до 26 метров в секунду. Водителям настойчиво рекомендуют воздержаться от поездок 2 и 3 ноября, в особенности в горнозаводскую зону, об этом URA.RU сообщили в Южноуральском Росавтодоре.

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Сильный ветер, которые не утихает в Челябинской области уже несколько часов, повалил деревья в национальном парке «Таганай» возле Златоуста. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба нацпарка. «Капризная осенне-зимняя погода вновь показывает свой характер. Сильный ветер, который уже повалил несколько деревьев, пока не утихает», — сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай». Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили до 3 ноября. В предстоящие дни ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщают синоптики регионального Гидрометеоцентра. Возможен сильный гололед, усиление ветра до 26 метров в секунду. Водителям настойчиво рекомендуют воздержаться от поездок 2 и 3 ноября, в особенности в горнозаводскую зону, об этом URA.RU сообщили в Южноуральском Росавтодоре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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