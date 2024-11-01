Силовики нагрянули на скандальную овощебазу в Екатеринбурге. Фото, видео

Полиция устроила рейд на овощебазе №4 в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция и ДПС. Тюмень, полицейские, мвд, полиция, мвд рф, сотрудники полиции, мвд россии, наряд полиции
Полицейские проверяли мигрантов (архивное фото) Фото:

Полицейские нагрянули с проверкой на скандальную продовольственную базу №4 на улице Завокзальной. Там, по словам источника URA.RU, силовики проверяют мигрантов.

«Идет проверка документов у мигрантов. Тех, кто находится в РФ незаконно, задерживают и доставляют в отдел», — сказал собеседник агентства. В УМВД РФ по Екатеринбургу заявили, что проводится плановое мероприятие. Его итоги будут подведены позже.

Кроме того, усилены наряды ГАИ. Инспекторы проверяют автомобилистов в разных районах города.

Скандалы на овощебазе №4 происходят регулярно. Осенью 2020 года там случилась поножовщина. Конфликт разгорелся из-за новых порядков, которые установил смотрящий от брата вора в законе Гули. В марте 2021 года в кафе возле базы произошла потасовка со стрельбой. В столкновении участвовали члены талышской диаспоры и охрана базы. Но, конечно, больше всего базу связывают с именем осужденного экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.

Рейд прошел на улице Завокзальной
Рейд прошел на улице Завокзальной
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские нагрянули с проверкой на скандальную продовольственную базу №4 на улице Завокзальной. Там, по словам источника URA.RU, силовики проверяют мигрантов. «Идет проверка документов у мигрантов. Тех, кто находится в РФ незаконно, задерживают и доставляют в отдел», — сказал собеседник агентства. В УМВД РФ по Екатеринбургу заявили, что проводится плановое мероприятие. Его итоги будут подведены позже. Кроме того, усилены наряды ГАИ. Инспекторы проверяют автомобилистов в разных районах города. Скандалы на овощебазе №4 происходят регулярно. Осенью 2020 года там случилась поножовщина. Конфликт разгорелся из-за новых порядков, которые установил смотрящий от брата вора в законе Гули. В марте 2021 года в кафе возле базы произошла потасовка со стрельбой. В столкновении участвовали члены талышской диаспоры и охрана базы. Но, конечно, больше всего базу связывают с именем осужденного экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...