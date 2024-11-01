Силовики нагрянули на скандальную овощебазу в Екатеринбурге. Фото, видео

Полиция устроила рейд на овощебазе №4 в Екатеринбурге

01 ноября 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Полицейские проверяли мигрантов (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полицейские нагрянули с проверкой на скандальную продовольственную базу №4 на улице Завокзальной. Там, по словам источника URA.RU, силовики проверяют мигрантов. «Идет проверка документов у мигрантов. Тех, кто находится в РФ незаконно, задерживают и доставляют в отдел», — сказал собеседник агентства. В УМВД РФ по Екатеринбургу заявили, что проводится плановое мероприятие. Его итоги будут подведены позже. Кроме того, усилены наряды ГАИ. Инспекторы проверяют автомобилистов в разных районах города. Скандалы на овощебазе №4 происходят регулярно. Осенью 2020 года там случилась поножовщина. Конфликт разгорелся из-за новых порядков, которые установил смотрящий от брата вора в законе Гули. В марте 2021 года в кафе возле базы произошла потасовка со стрельбой. В столкновении участвовали члены талышской диаспоры и охрана базы. Но, конечно, больше всего базу связывают с именем осужденного экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Рейд прошел на улице Завокзальной Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские нагрянули с проверкой на скандальную продовольственную базу №4 на улице Завокзальной. Там, по словам источника URA.RU, силовики проверяют мигрантов. «Идет проверка документов у мигрантов. Тех, кто находится в РФ незаконно, задерживают и доставляют в отдел», — сказал собеседник агентства. В УМВД РФ по Екатеринбургу заявили, что проводится плановое мероприятие. Его итоги будут подведены позже. Кроме того, усилены наряды ГАИ. Инспекторы проверяют автомобилистов в разных районах города. Скандалы на овощебазе №4 происходят регулярно. Осенью 2020 года там случилась поножовщина. Конфликт разгорелся из-за новых порядков, которые установил смотрящий от брата вора в законе Гули. В марте 2021 года в кафе возле базы произошла потасовка со стрельбой. В столкновении участвовали члены талышской диаспоры и охрана базы. Но, конечно, больше всего базу связывают с именем осужденного экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.