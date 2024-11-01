Полицейские нагрянули с проверкой на скандальную продовольственную базу №4 на улице Завокзальной. Там, по словам источника URA.RU, силовики проверяют мигрантов.
«Идет проверка документов у мигрантов. Тех, кто находится в РФ незаконно, задерживают и доставляют в отдел», — сказал собеседник агентства. В УМВД РФ по Екатеринбургу заявили, что проводится плановое мероприятие. Его итоги будут подведены позже.
Кроме того, усилены наряды ГАИ. Инспекторы проверяют автомобилистов в разных районах города.
Скандалы на овощебазе №4 происходят регулярно. Осенью 2020 года там случилась поножовщина. Конфликт разгорелся из-за новых порядков, которые установил смотрящий от брата вора в законе Гули. В марте 2021 года в кафе возле базы произошла потасовка со стрельбой. В столкновении участвовали члены талышской диаспоры и охрана базы. Но, конечно, больше всего базу связывают с именем осужденного экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.
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