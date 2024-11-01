Белоусов экстренно обратился к российским военным в зоне СВО

Белоусов поздравил ВС РФ с освобождением Шахтерского и Новоукраинки

01 ноября 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих с освобождением населенных пунктов в ДНР Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 40 отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением населенных пунктов Шахтерское и Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает МО РФ. «Эта победа продолжает героический путь соединения и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества. В упорных боях с неонацистами воины-морпехи, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле», — заявил Белоусов, его слова приводятся в telegram-канале министерства. За проявленный героизм и выполнение боевых задач, более 1000 военнослужащих бригады получили государственные награды, а трое из них были удостоены звания Героя Российской Федерации. Министр также выразил благодарность всему личному составу за верность воинской присяге и уверенность в дальнейшем исполнении ими своего воинского долга.



Ранее стало известно об освобождении трех населенных пунктов в ДНР. Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтерское. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 40 отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением населенных пунктов Шахтерское и Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает МО РФ. «Эта победа продолжает героический путь соединения и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества. В упорных боях с неонацистами воины-морпехи, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле», — заявил Белоусов, его слова приводятся в telegram-канале министерства. За проявленный героизм и выполнение боевых задач, более 1000 военнослужащих бригады получили государственные награды, а трое из них были удостоены звания Героя Российской Федерации. Министр также выразил благодарность всему личному составу за верность воинской присяге и уверенность в дальнейшем исполнении ими своего воинского долга. Ранее стало известно об освобождении трех населенных пунктов в ДНР. Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтерское.