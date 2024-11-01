Белоусов экстренно обратился к российским военным в зоне СВО

Белоусов поздравил ВС РФ с освобождением Шахтерского и Новоукраинки
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов, андрей белоусов
Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих с освобождением населенных пунктов в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 40 отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением населенных пунктов Шахтерское и Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает МО РФ.

«Эта победа продолжает героический путь соединения и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества. В упорных боях с неонацистами воины-морпехи, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле», — заявил Белоусов, его слова приводятся в telegram-канале министерства.

За проявленный героизм и выполнение боевых задач, более 1000 военнослужащих бригады получили государственные награды, а трое из них были удостоены звания Героя Российской Федерации. Министр также выразил благодарность всему личному составу за верность воинской присяге и уверенность в дальнейшем исполнении ими своего воинского долга.

Ранее стало известно об освобождении трех населенных пунктов в ДНР. Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтерское.

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Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 40 отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением населенных пунктов Шахтерское и Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает МО РФ. «Эта победа продолжает героический путь соединения и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества. В упорных боях с неонацистами воины-морпехи, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле», — заявил Белоусов, его слова приводятся в telegram-канале министерства. За проявленный героизм и выполнение боевых задач, более 1000 военнослужащих бригады получили государственные награды, а трое из них были удостоены звания Героя Российской Федерации. Министр также выразил благодарность всему личному составу за верность воинской присяге и уверенность в дальнейшем исполнении ими своего воинского долга. Ранее стало известно об освобождении трех населенных пунктов в ДНР. Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтерское.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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