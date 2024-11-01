Белоусов экстренно обратился к российским военным в зоне СВО

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 40 отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением населенных пунктов Шахтерское и Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает МО РФ.
«Эта победа продолжает героический путь соединения и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества. В упорных боях с неонацистами воины-морпехи, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле», — заявил Белоусов, его слова приводятся в
За проявленный героизм и выполнение боевых задач, более 1000 военнослужащих бригады получили государственные награды, а трое из них были удостоены звания Героя Российской Федерации. Министр также выразил благодарность всему личному составу за верность воинской присяге и уверенность в дальнейшем исполнении ими своего воинского долга.
Ранее стало известно об освобождении трех населенных пунктов в ДНР. Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтерское.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.