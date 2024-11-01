США выделили Украине пакет на сотни миллионов долларов

Соединенные Штаты Америки анонсировали выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. Пакет включает в себя боеприпасы для ракетных систем HIMARS, зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также для артиллерии.
«Этот пакет президентских полномочий по сокращению (PDA), оценочная стоимость которого составляет 425 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей», — говорится в заявлении Пентагона. В рамках помощи будут предоставлены различные средства противовоздушной обороны, перехватывающие устройства, боеприпасы для ракетных систем и многое другое.
В список входят боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и AT-4. А также боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов NASAMS.
Ранее сообщалось, что США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи, общая стоимость которого составит более 375 миллионов долларов. В состав пакета помощи должны входить патрульные лодки, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы различных калибров, а также другие виды вооружений.
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