США выделили Украине пакет на сотни миллионов долларов

США выделят Украине новый пакет военной помощи на $425 млн
© Служба новостей «URA.RU»
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США выделяют новый пакет военной помощи Украине с боеприпасами для комплексов HIMARS и NASAMS
США выделяют новый пакет военной помощи Украине с боеприпасами для комплексов HIMARS и NASAMS Фото:
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Соединенные Штаты Америки анонсировали выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. Пакет включает в себя боеприпасы для ракетных систем HIMARS, зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также для артиллерии.

«Этот пакет президентских полномочий по сокращению (PDA), оценочная стоимость которого составляет 425 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей», — говорится в заявлении Пентагона. В рамках помощи будут предоставлены различные средства противовоздушной обороны, перехватывающие устройства, боеприпасы для ракетных систем и многое другое.

В список входят боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и AT-4. А также боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов NASAMS. 

Ранее сообщалось, что США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи, общая стоимость которого составит более 375 миллионов долларов. В состав пакета помощи должны входить патрульные лодки, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы различных калибров, а также другие виды вооружений.

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Соединенные Штаты Америки анонсировали выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. Пакет включает в себя боеприпасы для ракетных систем HIMARS, зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также для артиллерии. «Этот пакет президентских полномочий по сокращению (PDA), оценочная стоимость которого составляет 425 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей», — говорится в заявлении Пентагона. В рамках помощи будут предоставлены различные средства противовоздушной обороны, перехватывающие устройства, боеприпасы для ракетных систем и многое другое. В список входят боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и AT-4. А также боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов NASAMS.  Ранее сообщалось, что США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи, общая стоимость которого составит более 375 миллионов долларов. В состав пакета помощи должны входить патрульные лодки, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы различных калибров, а также другие виды вооружений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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