01 ноября 2024

ГАИ призвала пермских водителей учитывать погодные условия и соблюдать ПДД

Госавтоинспекция Пермского края призвала водителей к бдительности на дорогах
© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП, в котором погиб трехлетний ребенок
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП, в котором погиб трехлетний ребенок Фото:

В Пермском крае водителям необходимо проявить проявлять повышенную внимательность на дорогах. С таким обращением к участникам дорожного движения обратился заместитель начальника отдела Госавтоинспекции Отдела МВД России по Добрянскому городскому округу Игорь Зыков.

«Уважаемые водители, прошу вас учитывать погодные условия, дорожно-метеорологические условия, правила дорожного движения. А также прошу не выезжать на полосу встречного движения без необходимости», — заявил Зыков, чьи слова приводит telegram-канал Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю.

В пятницу, 1 ноября, около 17.30 на автодороге «Полазна-Чусовой» произошло смертельное ДТП. На 17 км автодороги водитель автомобиля «Фольксваген» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Киа». В аварии погиб малолетний пассажир «Киа» 2021 года рождения. В больницу попали водители машин и три пассажира.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что утром 1 ноября автомобиль «Субару» врезался в микроавтобус, после чего тот перевернулся. Пострадал водитель иномарки. В ГАИ предупреждали водителей, что на дорогах гололедица. Также из-за снегопада снижена видимость.

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В Пермском крае водителям необходимо проявить проявлять повышенную внимательность на дорогах. С таким обращением к участникам дорожного движения обратился заместитель начальника отдела Госавтоинспекции Отдела МВД России по Добрянскому городскому округу Игорь Зыков. «Уважаемые водители, прошу вас учитывать погодные условия, дорожно-метеорологические условия, правила дорожного движения. А также прошу не выезжать на полосу встречного движения без необходимости», — заявил Зыков, чьи слова приводит telegram-канал Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю. В пятницу, 1 ноября, около 17.30 на автодороге «Полазна-Чусовой» произошло смертельное ДТП. На 17 км автодороги водитель автомобиля «Фольксваген» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Киа». В аварии погиб малолетний пассажир «Киа» 2021 года рождения. В больницу попали водители машин и три пассажира. Ранее URA.RU рассказывало о том, что утром 1 ноября автомобиль «Субару» врезался в микроавтобус, после чего тот перевернулся. Пострадал водитель иномарки. В ГАИ предупреждали водителей, что на дорогах гололедица. Также из-за снегопада снижена видимость.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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