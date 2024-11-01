В США допустили разговор Трампа и Путина по теме мира на Украине

В случае повторного избрания на пост президента США Дональд Трамп может инициировать телефонный звонок российскому лидеру Владимиру Путину, в ходе которого попросит отвести войска в зоне СВО. Такое заявление сделал Курт Волкер, бывший специальный представитель Государственного департамента Штатов по Украине.
«Трамп может обратиться к Путину с [просьбой] о выводе войск, возможно, до 20 января», — рассказал Волкер, слова которого приводит «Интерфакс-Украина». Отмечается, что на эту дату в Штатах традиционно приходится инаугурация нового президента.
Россия никогда не отказывалась от переговоров по теме украинского кризиса. Это неоднократно подчеркивал Путин в своих выступлениях, отмечая, что для договоренностей необходимо исходить из реалий, которые складываются на земле.
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