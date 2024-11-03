«Татнефть» требует взыскать с «Туполева» 5,6 млрд рублей

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Детали иска не известны
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ПАО «Татнефть» обратилось в Арбитражный суд Татарстана с иском к АО «Туполев» и Казанскому авиационному заводу имени С.П. Горбунова на сумму 5,6 млрд рублей. Об этом стало известно из материалов картотеки арбитражных дел.

«Иск был подан 1 ноября и классифицирован как экономический спор по гражданским правоотношениям. Какие именно претензии предъявлены „Татнефтью“ к „Туполеву“ и его филиалу», — передает данные «Интерфакс».

На текущий момент официальные представители компаний не предоставили комментариев по поводу ситуации. Детали иска остаются неопубликованными, что вызывает интерес к дальнейшим развитиям дела в суде.

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ПАО «Татнефть» обратилось в Арбитражный суд Татарстана с иском к АО «Туполев» и Казанскому авиационному заводу имени С.П. Горбунова на сумму 5,6 млрд рублей. Об этом стало известно из материалов картотеки арбитражных дел. «Иск был подан 1 ноября и классифицирован как экономический спор по гражданским правоотношениям. Какие именно претензии предъявлены „Татнефтью“ к „Туполеву“ и его филиалу», — передает данные «Интерфакс». На текущий момент официальные представители компаний не предоставили комментариев по поводу ситуации. Детали иска остаются неопубликованными, что вызывает интерес к дальнейшим развитиям дела в суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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