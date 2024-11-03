«Татнефть» требует взыскать с «Туполева» 5,6 млрд рублей

ПАО «Татнефть» обратилось в Арбитражный суд Татарстана с иском к АО «Туполев» и Казанскому авиационному заводу имени С.П. Горбунова на сумму 5,6 млрд рублей. Об этом стало известно из материалов картотеки арбитражных дел.
«Иск был подан 1 ноября и классифицирован как экономический спор по гражданским правоотношениям. Какие именно претензии предъявлены „Татнефтью“ к „Туполеву“ и его филиалу», — передает данные «Интерфакс».
На текущий момент официальные представители компаний не предоставили комментариев по поводу ситуации. Детали иска остаются неопубликованными, что вызывает интерес к дальнейшим развитиям дела в суде.
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