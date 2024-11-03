Экономика Бизнес С дочери челябинского экс-губернатора Дубровского взыскивают 8,4 миллиона рублей 04 ноября 2024 в 00:30 Размер текста - 17 + В семье челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского продолжает вести бизнес лишь дочь Анна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С компании «Жилкомсервис», которой владеет дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Анна, взыскивают 8,4 млн рублей. Иск в арбитражный суд региона подала фирма «Престиж» (Магнитогорск). «ООО „Престиж“ обратилось к ООО „Жилкомсервис“ о взыскании 8 487 718 рублей 76 копеек», — указано в документах суда. Исковое заявление пока оставлено без движения. Компания «Жилкомсервис» занимается капремонтом жилых зданий. Ранее эта фирма принадлежала Александру Дубровскому, сыну экс-губернатора. С октября 2021 года компанией владеет Анна Дубровская. Основным видом деятельности ООО «Престиж» является строительство и ремонт зданий. Фирма является субподрядчиком «Жилкомсервиса» при проведении работ по капремонту. В этом же суде рассматривается иск «Жилкомсервиса» к фирме «Престиж». Компания дочери экс-губернатора взыскивает 958 тысяч рублей за недоделки при капремонтах. Решение по этому иску пока не принято. Анна Дубровская является единственным представителем семьи экс-губернатора, чей бизнес продолжает работать. Ее брат Александр Дубровский признан банкротом, его фирмы никакой деятельности сейчас не ведут. Также обанкрочена семейная фирма Дубровских ПО «Монтажник». Признан финансово несостоятельным и глава семьи Борис Дубровский. Сам экс-губернатор уехал из России. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! С компании «Жилкомсервис», которой владеет дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Анна, взыскивают 8,4 млн рублей. Иск в арбитражный суд региона подала фирма «Престиж» (Магнитогорск). «ООО „Престиж“ обратилось к ООО „Жилкомсервис“ о взыскании 8 487 718 рублей 76 копеек», — указано в документах суда. Исковое заявление пока оставлено без движения. Компания «Жилкомсервис» занимается капремонтом жилых зданий. Ранее эта фирма принадлежала Александру Дубровскому, сыну экс-губернатора. С октября 2021 года компанией владеет Анна Дубровская. Основным видом деятельности ООО «Престиж» является строительство и ремонт зданий. Фирма является субподрядчиком «Жилкомсервиса» при проведении работ по капремонту. В этом же суде рассматривается иск «Жилкомсервиса» к фирме «Престиж». Компания дочери экс-губернатора взыскивает 958 тысяч рублей за недоделки при капремонтах. Решение по этому иску пока не принято. Анна Дубровская является единственным представителем семьи экс-губернатора, чей бизнес продолжает работать. Ее брат Александр Дубровский признан банкротом, его фирмы никакой деятельности сейчас не ведут. Также обанкрочена семейная фирма Дубровских ПО «Монтажник». Признан финансово несостоятельным и глава семьи Борис Дубровский. Сам экс-губернатор уехал из России. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям