03 ноября 2024
02 ноября 2024

С дочери челябинского экс-губернатора Дубровского взыскивают 8,4 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
В семье челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского продолжает вести бизнес лишь дочь Анна Фото:

С компании «Жилкомсервис», которой владеет дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Анна, взыскивают 8,4 млн рублей. Иск в арбитражный суд региона подала фирма «Престиж» (Магнитогорск).

«ООО „Престиж“ обратилось к ООО „Жилкомсервис“ о взыскании 8 487 718 рублей 76 копеек», — указано в документах суда. Исковое заявление пока оставлено без движения.

Компания «Жилкомсервис» занимается капремонтом жилых зданий. Ранее эта фирма принадлежала Александру Дубровскому, сыну экс-губернатора. С октября 2021 года компанией владеет Анна Дубровская. Основным видом деятельности ООО «Престиж» является строительство и ремонт зданий. Фирма является субподрядчиком «Жилкомсервиса» при проведении работ по капремонту.

В этом же суде рассматривается иск «Жилкомсервиса» к фирме «Престиж». Компания дочери экс-губернатора взыскивает 958 тысяч рублей за недоделки при капремонтах. Решение по этому иску пока не принято.

Анна Дубровская является единственным представителем семьи экс-губернатора, чей бизнес продолжает работать. Ее брат Александр Дубровский признан банкротом, его фирмы никакой деятельности сейчас не ведут. Также обанкрочена семейная фирма Дубровских ПО «Монтажник». Признан финансово несостоятельным и глава семьи Борис Дубровский. Сам экс-губернатор уехал из России. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С компании «Жилкомсервис», которой владеет дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Анна, взыскивают 8,4 млн рублей. Иск в арбитражный суд региона подала фирма «Престиж» (Магнитогорск). «ООО „Престиж“ обратилось к ООО „Жилкомсервис“ о взыскании 8 487 718 рублей 76 копеек», — указано в документах суда. Исковое заявление пока оставлено без движения. Компания «Жилкомсервис» занимается капремонтом жилых зданий. Ранее эта фирма принадлежала Александру Дубровскому, сыну экс-губернатора. С октября 2021 года компанией владеет Анна Дубровская. Основным видом деятельности ООО «Престиж» является строительство и ремонт зданий. Фирма является субподрядчиком «Жилкомсервиса» при проведении работ по капремонту. В этом же суде рассматривается иск «Жилкомсервиса» к фирме «Престиж». Компания дочери экс-губернатора взыскивает 958 тысяч рублей за недоделки при капремонтах. Решение по этому иску пока не принято. Анна Дубровская является единственным представителем семьи экс-губернатора, чей бизнес продолжает работать. Ее брат Александр Дубровский признан банкротом, его фирмы никакой деятельности сейчас не ведут. Также обанкрочена семейная фирма Дубровских ПО «Монтажник». Признан финансово несостоятельным и глава семьи Борис Дубровский. Сам экс-губернатор уехал из России. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...