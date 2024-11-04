ДТП парализовало движение на трассе Екатеринбург — Пермь

Водителей необходимо заранее планировать маршрут
Утром 4 ноября движение по Пермскому тракту в направлении столицы Прикамья полностью перекрыли из-за аварии. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«На 301-ом километре автодороги Р-242 произошло ДТП. Движение в направлении Перми полностью перекрыто», — пояснили дорожники.
Водителям рекомендовали заранее продумывать маршрут. Проблемный участок трассы можно объехать через Первоуральск — Билимбай — Первомайское. Сотрудники ГАИ ранее призывали к предельной бдительности на трассах из-за непогоды.
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