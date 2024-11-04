ДТП парализовало движение на трассе Екатеринбург — Пермь

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Водителей необходимо заранее планировать маршрут
Водителей необходимо заранее планировать маршрут Фото:

Утром 4 ноября движение по Пермскому тракту в направлении столицы Прикамья полностью перекрыли из-за аварии. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«На 301-ом километре автодороги Р-242 произошло ДТП. Движение в направлении Перми полностью перекрыто», — пояснили дорожники.

Водителям рекомендовали заранее продумывать маршрут. Проблемный участок трассы можно объехать через Первоуральск — Билимбай — Первомайское. Сотрудники ГАИ ранее призывали к предельной бдительности на трассах из-за непогоды.

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Утром 4 ноября движение по Пермскому тракту в направлении столицы Прикамья полностью перекрыли из-за аварии. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». «На 301-ом километре автодороги Р-242 произошло ДТП. Движение в направлении Перми полностью перекрыто», — пояснили дорожники. Водителям рекомендовали заранее продумывать маршрут. Проблемный участок трассы можно объехать через Первоуральск — Билимбай — Первомайское. Сотрудники ГАИ ранее призывали к предельной бдительности на трассах из-за непогоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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