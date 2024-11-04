Летчик Ярошенко, отсидевший 12 лет в американской тюрьме, предупредил россиян об опасности на Западе

Соединенные Штаты проводят активное преследование россиян по надуманным причинам. Об этом сообщил российский летчик и правозащитник Константин Ярошенко, который провел 12 лет в американской тюрьме по обвинению в контрабанде наркотиков.
«Сейчас ко мне поступают очень много обращений как от граждан Российской Федерации, так и от наших соотечественников, против которых США продолжают вести крупномасштабную охоту по выдуманным обвинениям», — заявил Ярошенко в интервью ТАСС. Он уточнил, что это не только касается каких-либо действий, а буквально выдвигаются обвинения и вводятся санкции. По его словам, некоторые компании и граждане, работающие в логистических компаниях, также подвергаются запугиваниям.
Ярошенко также призвал россиян быть особенно осторожными и избегать поездок в страны Запада и члены НАТО, поскольку это может быть связано с риском ареста и экстрадиции в США. Он упомянул случай ареста россиянина в Париже по запросу США как пример таких рисков.
Константин Ярошенко, который отбывал наказание в американской тюрьме «Данбери» 27 апреля 2022 года, после длительных переговоров, был обменян на гражданина США Тревором Рауди Ридом, ранее осужденным в России. При этом упоминается, что в 2010 году Ярошенко получил приговор от американского суда, согласно которому он должен был провести двадцать лет в тюрьме.
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