Челябинцы выступили за пожизненный запрет на продажу сигарет родившимся после 2009 года

SuperJob: 52% челябинцев поддержали вечный запрет на продажу сигарет

04 ноября 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Челябинцы категорично выступили против курения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Большинство опрошенных жителей Челябинска поддержали инициативу Минздрава о пожизненном запрете на продажу никотиносодержащей продукции лицам, родившимся после 2009 года. 52% высказались за эту ограничительную меру. Соответствующие сведения опубликовал сервис SuperJob, проведя опрос среди экономически активного населения города. Новость по теме Некурящие челябинцы не одобряют перекуры коллег «Среди сторонников запрета значительную долю составляют женщины в возрастной категории от 35 до 45 лет. Они чаще мужчин высказываются за предложение Минздрава (56% против 48% соответственно). Также введение такого ограничения поддерживают 60% никогда не куривших респондентов», — отмечается в результатах исследования. Как сообщало URA.RU ранее, министерство здравоохранения России выступило с предложением поддержать законопроект, направленный на запрет продажи табачных изделий и никотиносодержащей продукции лицам, родившимся после 31 декабря 2009 года. В Минздраве РФ также готовы поддержать инициативы, направленные на сокращение использования электронных сигарет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство опрошенных жителей Челябинска поддержали инициативу Минздрава о пожизненном запрете на продажу никотиносодержащей продукции лицам, родившимся после 2009 года. 52% высказались за эту ограничительную меру. Соответствующие сведения опубликовал сервис SuperJob, проведя опрос среди экономически активного населения города. «Среди сторонников запрета значительную долю составляют женщины в возрастной категории от 35 до 45 лет. Они чаще мужчин высказываются за предложение Минздрава (56% против 48% соответственно). Также введение такого ограничения поддерживают 60% никогда не куривших респондентов», — отмечается в результатах исследования. Как сообщало URA.RU ранее, министерство здравоохранения России выступило с предложением поддержать законопроект, направленный на запрет продажи табачных изделий и никотиносодержащей продукции лицам, родившимся после 31 декабря 2009 года. В Минздраве РФ также готовы поддержать инициативы, направленные на сокращение использования электронных сигарет.