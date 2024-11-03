03 ноября 2024

Челябинцы выступили за пожизненный запрет на продажу сигарет родившимся после 2009 года

SuperJob: 52% челябинцев поддержали вечный запрет на продажу сигарет
© Служба новостей «URA.RU»
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Нелицензионная пачка сигарет. Курган, сигареты, пачка сигарет
Челябинцы категорично выступили против курения Фото:

Большинство опрошенных жителей Челябинска поддержали инициативу Минздрава о пожизненном запрете на продажу никотиносодержащей продукции лицам, родившимся после 2009 года. 52% высказались за эту ограничительную меру. Соответствующие сведения опубликовал сервис SuperJob, проведя опрос среди экономически активного населения города.

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«Среди сторонников запрета значительную долю составляют женщины в возрастной категории от 35 до 45 лет. Они чаще мужчин высказываются за предложение Минздрава (56% против 48% соответственно). Также введение такого ограничения поддерживают 60% никогда не куривших респондентов», — отмечается в результатах исследования.

Как сообщало URA.RU ранее, министерство здравоохранения России выступило с предложением поддержать законопроект, направленный на запрет продажи табачных изделий и никотиносодержащей продукции лицам, родившимся после 31 декабря 2009 года. В Минздраве РФ также готовы поддержать инициативы, направленные на сокращение использования электронных сигарет.

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Большинство опрошенных жителей Челябинска поддержали инициативу Минздрава о пожизненном запрете на продажу никотиносодержащей продукции лицам, родившимся после 2009 года. 52% высказались за эту ограничительную меру. Соответствующие сведения опубликовал сервис SuperJob, проведя опрос среди экономически активного населения города. «Среди сторонников запрета значительную долю составляют женщины в возрастной категории от 35 до 45 лет. Они чаще мужчин высказываются за предложение Минздрава (56% против 48% соответственно). Также введение такого ограничения поддерживают 60% никогда не куривших респондентов», — отмечается в результатах исследования. Как сообщало URA.RU ранее, министерство здравоохранения России выступило с предложением поддержать законопроект, направленный на запрет продажи табачных изделий и никотиносодержащей продукции лицам, родившимся после 31 декабря 2009 года. В Минздраве РФ также готовы поддержать инициативы, направленные на сокращение использования электронных сигарет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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