Челябинцы выступили за пожизненный запрет на продажу сигарет родившимся после 2009 года

Большинство опрошенных жителей Челябинска поддержали инициативу Минздрава о пожизненном запрете на продажу никотиносодержащей продукции лицам, родившимся после 2009 года. 52% высказались за эту ограничительную меру. Соответствующие сведения опубликовал сервис SuperJob, проведя опрос среди экономически активного населения города.
«Среди сторонников запрета значительную долю составляют женщины в возрастной категории от 35 до 45 лет. Они чаще мужчин высказываются за предложение Минздрава (56% против 48% соответственно). Также введение такого ограничения поддерживают 60% никогда не куривших респондентов», — отмечается в результатах исследования.
Как сообщало URA.RU ранее, министерство здравоохранения России выступило с предложением поддержать законопроект, направленный на запрет продажи табачных изделий и никотиносодержащей продукции лицам, родившимся после 31 декабря 2009 года. В Минздраве РФ также готовы поддержать инициативы, направленные на сокращение использования электронных сигарет.
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