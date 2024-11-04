ВС РФ поразили нефтеперерабатывающий завод на Украине

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, огонь, нефтебаза
ВС РФ ударили по нефтеперерабатывающему заводу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивал нужды ВСУ, поражен российскими войсками. Об этом сообщили в Минобороны России. Также удары пришлись по военным аэродромам и объектам энергетики.

«Нанесено поражение нефтеперерабатывающему заводу, используемому для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Также под удар российских войск попали военные аэродромы и объекты энергетики, производственные цеха и место хранения безэкипажных катеров. Удары производились силами оперативно-тактической авиации, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

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Нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивал нужды ВСУ, поражен российскими войсками. Об этом сообщили в Минобороны России. Также удары пришлись по военным аэродромам и объектам энергетики. «Нанесено поражение нефтеперерабатывающему заводу, используемому для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Также под удар российских войск попали военные аэродромы и объекты энергетики, производственные цеха и место хранения безэкипажных катеров. Удары производились силами оперативно-тактической авиации, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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