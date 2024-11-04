ВС РФ поразили нефтеперерабатывающий завод на Украине

Нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивал нужды ВСУ, поражен российскими войсками. Об этом сообщили в Минобороны России. Также удары пришлись по военным аэродромам и объектам энергетики.
«Нанесено поражение нефтеперерабатывающему заводу, используемому для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Также под удар российских войск попали военные аэродромы и объекты энергетики, производственные цеха и место хранения безэкипажных катеров. Удары производились силами оперативно-тактической авиации, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.