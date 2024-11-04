Армия и оружие ВС РФ поразили нефтеперерабатывающий завод на Украине 04 ноября 2024 в 14:08 Размер текста - 17 + ВС РФ ударили по нефтеперерабатывающему заводу Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивал нужды ВСУ, поражен российскими войсками. Об этом сообщили в Минобороны России. Также удары пришлись по военным аэродромам и объектам энергетики. «Нанесено поражение нефтеперерабатывающему заводу, используемому для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Также под удар российских войск попали военные аэродромы и объекты энергетики, производственные цеха и место хранения безэкипажных катеров. Удары производились силами оперативно-тактической авиации, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивал нужды ВСУ, поражен российскими войсками. Об этом сообщили в Минобороны России. Также удары пришлись по военным аэродромам и объектам энергетики. «Нанесено поражение нефтеперерабатывающему заводу, используемому для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Также под удар российских войск попали военные аэродромы и объекты энергетики, производственные цеха и место хранения безэкипажных катеров. Удары производились силами оперативно-тактической авиации, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям