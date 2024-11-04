«Коммерсант» узнал о перестановках в «Ростехе» из-за отставки ростовского губернатора

Новым гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех») станет Вадим Бадеха, возглавляющий также входящую в «Ростех» Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК). Текущий гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в уйдет в отставку, чтобы занять пост губернатора Ростовской области, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
«Руководителем ОДК вместо Бадехи должен стать глава „ОДК Климов“ Александр Грачев», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, данные кадровые решения пока не подписаны, но с большой вероятностью будут обнародованы в ближайшее время. В «Ростехе» от комментариев отказались.
Бадеха руководит ОДК с 2023 года. Ранее он занимал должность гендиректора «Уральского завода гражданской авиации». Закончил Уральскую государственную юридическую академию.
Глава Ростовской области Василий Голубев 4 ноября объявил, что уходит в отставку. Он отметил, что оставил должность в связи с переходом на другую работу. Голубев возглавлял регион с 2010 года. Юрий Слюсарь, которого источники «Ведомостей» в администрации президента назвали кандидатом на пост главы региона, родом из Ростова-на-Дону, имеет обширный опыт в управлении и авиастроении, работал в должности замглавы Минпромторга, напоминает RT.
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