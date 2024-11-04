NZZ: Украина оказалась во власти Илона Маска благодаря технологиям

05 ноября 2024 в 01:31 Размер текста - 17 +

Илон Маск начал выступать против помощи Киеву Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина оказалась во власти американского бизнесмена Илона Маска из-за его спутниковой сети Starlink. В начале спецоперации Маск был «страстным сторонником украинского президента Владимира Зеленского», но изменил свои взгляды, пишет газета NZZ. «Спутниковая сеть Starlink охватывает всю планету, благодаря чему все имеют доступ к интернету. Именно Маск решает, где, для кого и когда активировать спутники. Эта сила наиболее очевидна в конфликте на Украине. В начале СВО Маск все еще был сторонником Зеленского, отправив тысячи терминалов Starlink украинской армии, которые стали незаменимыми для ее военных коммуникаций», — пишет издание в разделе «Украина во власти Маска». В газете уточняется, что спустя два года Илон Маск открыто выступает против новой помощи Киеву. По его словам, «нет ни единого шанса, что президент РФ Владимир Путин проиграет». В США расследуют возможные контакты Маска и Путина. Глава NASA Билл Нельсон заявил, что если слухи о «многочисленных» разговорах подтвердятся, это вызовет беспокойство у спецслужб. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что бизнесмен и российский президент якобы регулярно обсуждают личные темы, бизнес и геополитические вопросы. В Кремле опровергли эту информацию, пишет RT. Также ее опроверг сам Маск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина оказалась во власти американского бизнесмена Илона Маска из-за его спутниковой сети Starlink. В начале спецоперации Маск был «страстным сторонником украинского президента Владимира Зеленского», но изменил свои взгляды, пишет газета NZZ. «Спутниковая сеть Starlink охватывает всю планету, благодаря чему все имеют доступ к интернету. Именно Маск решает, где, для кого и когда активировать спутники. Эта сила наиболее очевидна в конфликте на Украине. В начале СВО Маск все еще был сторонником Зеленского, отправив тысячи терминалов Starlink украинской армии, которые стали незаменимыми для ее военных коммуникаций», — пишет издание в разделе «Украина во власти Маска». В газете уточняется, что спустя два года Илон Маск открыто выступает против новой помощи Киеву. По его словам, «нет ни единого шанса, что президент РФ Владимир Путин проиграет». В США расследуют возможные контакты Маска и Путина. Глава NASA Билл Нельсон заявил, что если слухи о «многочисленных» разговорах подтвердятся, это вызовет беспокойство у спецслужб. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что бизнесмен и российский президент якобы регулярно обсуждают личные темы, бизнес и геополитические вопросы. В Кремле опровергли эту информацию, пишет RT. Также ее опроверг сам Маск.