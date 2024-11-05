«Ведомости»: в России возникла нехватка сотен тысяч инженеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакансий для инженеров больше, чем кадрового предложения
Вакансий для инженеров больше, чем кадрового предложения Фото:

В России возник дефицит около 600 тысяч инженерных кадров. Об этом рассказала вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктория Хаба.

«Дефицит инженерных кадров в России составляет порядка 600 тысяч специалистов», — сказала Хаба в ходе кадровой конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники. Ее слова приводят «Ведомости».

Согласно данным Хабы, каждая пятая компания в стране активно ищет инженеров. В первом полугодии 2024 года зафиксирован рост зарплат специалистов в инженерных областях на 16–24%, подчеркнула она.

Хаба также указала на значительное превышение количества вакансий над количеством резюме на рекрутинговых платформах. Особенно остро стоит вопрос нехватки около 30 000 инженеров-проектировщиков и 20 400 инженеров-технологов, что делает эти специальности наиболее востребованными на рынке труда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России возник дефицит около 600 тысяч инженерных кадров. Об этом рассказала вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктория Хаба. «Дефицит инженерных кадров в России составляет порядка 600 тысяч специалистов», — сказала Хаба в ходе кадровой конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники. Ее слова приводят «Ведомости». Согласно данным Хабы, каждая пятая компания в стране активно ищет инженеров. В первом полугодии 2024 года зафиксирован рост зарплат специалистов в инженерных областях на 16–24%, подчеркнула она. Хаба также указала на значительное превышение количества вакансий над количеством резюме на рекрутинговых платформах. Особенно остро стоит вопрос нехватки около 30 000 инженеров-проектировщиков и 20 400 инженеров-технологов, что делает эти специальности наиболее востребованными на рынке труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...