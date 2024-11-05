Utair раскрыл причину посадки в Сургуте самолета, летевшего из Тюмени в ЯНАО

У самолета Utair сработала индикация топливной системы во время полета
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет приземлился в Сургуте из-за сработавшей индикации топливной системы
Самолет приземлился в Сургуте из-за сработавшей индикации топливной системы Фото:

Самолет Utair, выполнявший рейс ЮТ541 Тюмень — Новый Уренгой (ЯНАО), приземлился в Сургуте (ХМАО) из-за сработавшей индикации топливной системы. Командир посадил воздушное судно для дополнительной проверки борта, сообщили URA.RU в пресс-службе Utair.

«ЮТэйр опровергает информацию об экстренной посадке самолета, выполнявшего рейс из Тюмени в Новый Уренгой. На рейсе сработала индикация топливной системы, командир принял решение о посадке в аэропорту Сургута для дополнительной проверки. Посадка прошла в штатном режиме. Согласно правилам, авиакомпания подготовила резервный борт для отправки пассажиров, который уже вылетел из Сургута в Новый Уренгой», — следует из сообщения.

Между тем к контролю ситуации подключилась Сургутская транспортная прокуратура. «После замены воздушного судна рейс ЮТ541 благополучно вылетел в пункт назначения в 12:03. На рейсе следует 94 пассажира», — сообщило ведомство в своем telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее URA.RU писало о самом инциденте. Самолет Utair приземлился в сургутском аэропорту в 10:13 во время выполнения рейса ЮТ541 Тюмень — Новый Уренгой.

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Самолет Utair, выполнявший рейс ЮТ541 Тюмень — Новый Уренгой (ЯНАО), приземлился в Сургуте (ХМАО) из-за сработавшей индикации топливной системы. Командир посадил воздушное судно для дополнительной проверки борта, сообщили URA.RU в пресс-службе Utair. «ЮТэйр опровергает информацию об экстренной посадке самолета, выполнявшего рейс из Тюмени в Новый Уренгой. На рейсе сработала индикация топливной системы, командир принял решение о посадке в аэропорту Сургута для дополнительной проверки. Посадка прошла в штатном режиме. Согласно правилам, авиакомпания подготовила резервный борт для отправки пассажиров, который уже вылетел из Сургута в Новый Уренгой», — следует из сообщения. Между тем к контролю ситуации подключилась Сургутская транспортная прокуратура. «После замены воздушного судна рейс ЮТ541 благополучно вылетел в пункт назначения в 12:03. На рейсе следует 94 пассажира», — сообщило ведомство в своем telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. Ранее URA.RU писало о самом инциденте. Самолет Utair приземлился в сургутском аэропорту в 10:13 во время выполнения рейса ЮТ541 Тюмень — Новый Уренгой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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