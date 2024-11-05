Utair раскрыл причину посадки в Сургуте самолета, летевшего из Тюмени в ЯНАО

Самолет Utair, выполнявший рейс ЮТ541 Тюмень — Новый Уренгой (ЯНАО), приземлился в Сургуте (ХМАО) из-за сработавшей индикации топливной системы. Командир посадил воздушное судно для дополнительной проверки борта, сообщили URA.RU в пресс-службе Utair.
«ЮТэйр опровергает информацию об экстренной посадке самолета, выполнявшего рейс из Тюмени в Новый Уренгой. На рейсе сработала индикация топливной системы, командир принял решение о посадке в аэропорту Сургута для дополнительной проверки. Посадка прошла в штатном режиме. Согласно правилам, авиакомпания подготовила резервный борт для отправки пассажиров, который уже вылетел из Сургута в Новый Уренгой», — следует из сообщения.
Между тем к контролю ситуации подключилась Сургутская транспортная прокуратура. «После замены воздушного судна рейс ЮТ541 благополучно вылетел в пункт назначения в 12:03. На рейсе следует 94 пассажира», — сообщило ведомство в своем telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.
Ранее URA.RU писало о самом инциденте. Самолет Utair приземлился в сургутском аэропорту в 10:13 во время выполнения рейса ЮТ541 Тюмень — Новый Уренгой.
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