Президент РФ Владимир Путин доверил экс-главе республики Коми Владимиру Уйбе новую должность на федеральном уровне. Об этом сообщил сам Уйба, поблагодарив российского лидера за предложение.
«Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне», — заявил Уйба в своем telegram-канале. Он также отметил, что для него это огромная ответственность, и он благодарен Путину за доверие. Помимо этого, Уйба поблагодарил правительство республики Коми и глав муниципалитетов за совместную, результативную работу. По его словам, республика и все граждане навсегда останутся в его сердце.
Уйба занимал пост главы республики Коми с 23 сентября 2020 года. Однако 5 ноября он объявил об отставке.
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