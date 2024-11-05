Как будут выглядеть вторая и третья ветки метро в Екатеринбурге. Фото

В генплане Екатеринбурга третья ветка метро начинается от Верх-Исетского пруда

05 ноября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Вторая запланированная ветка будет начинаться из Академического Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти Екатеринбурга задумали построить новые станции метро до 2045 года. Их хотят установить на одной существующей и двух запланированных ветках. URA.RU посмотрело по генплану города и представило, где могут быть выходы со второй и третьей ветки — показываем вам. Предполагается, что одна часть этих станций будет идти прямиком до центра города, а другая пройдет от Верх-Исетского пруда. При создании изображений использовались уже существующие входы в метро. Их поместили в те точки, где отмечены запланированные станции. По данным URA.RU, если проект продления действующей ветки будет отклонен, власти готовы рассмотреть строительство полноценной второй ветки из Академического до центра города. В этом случае появятся станции «Академическая» за Преображенским парком и «Краснолесья» в Академическом районе, также станции «Юго-Западная» (в районе улиц Бардина и Ясная), «Московская» (перекресток улиц Московская-Щорса), «Парковая» (в районе улиц Куйбышева-Бажова) и «Восточная» (перекресток улиц Ленина-Восточная). Кроме того, будет построено Юго-Западное депо — за ЕКАД, около поселка Медный. Третья ветка, вероятно, может появиться от станции «Янтарная» (лесной массив Верх-Исетского пруда) и пройти через станции «Западная» (ул. Крауля, недалеко от «Леруа Мерлен»), «Металлургическая» (пересечение улиц Викулова-Крауля), «Татищевская» (Токарей-Татищева), «Уральских Коммунаров» (Московская-Ленина), «Театральная» (Мамина-Сибиряка-Ленина), «Восточная» (Ленина-Восточная) до «Политехнической» (Гагарина-Ленина). На данный момент в Екатеринбурге работает одна линия метро. Последнюю станцию — «Чкаловскую» — открыли 28 июля 2012 года. Вторую ветку, которая должна была соединять ЖБИ и ВИЗ начали проектировать в 1988 году. Однако это не принесло результатов из-за отсутствия поддержки со стороны федерального руководства. В 2021-м мэрия начала переговоры с компанией «Мосинжпроект» (строит станции в Москве). Но после начала спецоперации РФ на Украине и санкций против России обсуждения приостановили. Вернулись к ним только в июле 2024-го в рамках транспортной реформы. Ранее URA.RU рассматривало, где могут появиться новые станции метро, которые продлят уже действующую ветку. Предполагается, что они возьмут начало от «Ботанической» до Академического района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга задумали построить новые станции метро до 2045 года. Их хотят установить на одной существующей и двух запланированных ветках. URA.RU посмотрело по генплану города и представило, где могут быть выходы со второй и третьей ветки — показываем вам. Предполагается, что одна часть этих станций будет идти прямиком до центра города, а другая пройдет от Верх-Исетского пруда. При создании изображений использовались уже существующие входы в метро. Их поместили в те точки, где отмечены запланированные станции. По данным URA.RU, если проект продления действующей ветки будет отклонен, власти готовы рассмотреть строительство полноценной второй ветки из Академического до центра города. В этом случае появятся станции «Академическая» за Преображенским парком и «Краснолесья» в Академическом районе, также станции «Юго-Западная» (в районе улиц Бардина и Ясная), «Московская» (перекресток улиц Московская-Щорса), «Парковая» (в районе улиц Куйбышева-Бажова) и «Восточная» (перекресток улиц Ленина-Восточная). Кроме того, будет построено Юго-Западное депо — за ЕКАД, около поселка Медный. Третья ветка, вероятно, может появиться от станции «Янтарная» (лесной массив Верх-Исетского пруда) и пройти через станции «Западная» (ул. Крауля, недалеко от «Леруа Мерлен»), «Металлургическая» (пересечение улиц Викулова-Крауля), «Татищевская» (Токарей-Татищева), «Уральских Коммунаров» (Московская-Ленина), «Театральная» (Мамина-Сибиряка-Ленина), «Восточная» (Ленина-Восточная) до «Политехнической» (Гагарина-Ленина). На данный момент в Екатеринбурге работает одна линия метро. Последнюю станцию — «Чкаловскую» — открыли 28 июля 2012 года. Вторую ветку, которая должна была соединять ЖБИ и ВИЗ начали проектировать в 1988 году. Однако это не принесло результатов из-за отсутствия поддержки со стороны федерального руководства. В 2021-м мэрия начала переговоры с компанией «Мосинжпроект» (строит станции в Москве). Но после начала спецоперации РФ на Украине и санкций против России обсуждения приостановили. Вернулись к ним только в июле 2024-го в рамках транспортной реформы. Ранее URA.RU рассматривало, где могут появиться новые станции метро, которые продлят уже действующую ветку. Предполагается, что они возьмут начало от «Ботанической» до Академического района.