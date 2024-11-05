Курганский губернатор Шумков срочно обратился к жителям из-за плохой погоды

В Курганской области из-за резкого ухудшения погодных условий создан оперативный штаб для координации работы профильных служб и ведомств. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем телеграм-канале.
«В связи с резким изменением погоды создан оперативный совместный штаб, силы и средства распределены для проведения работ. Вместе с тем проводить полноценную расчистку будет возможно лишь после того, как метель стихнет,» — указано в посте «силаVправде (V. Шумков)».
Штаб будет контролировать ситуацию и распределять ресурсы для устранения последствий непогоды. Кроме того, глава Курганской области призвал жителей перенести все маловажные дела на более погожие дни, чтобы избежать возможных неудобств и опасностей, связанных с плохими погодными условиями. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и минимизацию возможных последствий непредсказуемой погоды.
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