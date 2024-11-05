05 ноября 2024

Курганский губернатор Шумков срочно обратился к жителям из-за плохой погоды

Курганские власти из-за плохой погоды собрали оперативный штаб
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за плохой погоды курганцев просят остаться дома
Из-за плохой погоды курганцев просят остаться дома Фото:

В Курганской области из-за резкого ухудшения погодных условий создан оперативный штаб для координации работы профильных служб и ведомств. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем телеграм-канале. 

«В связи с резким изменением погоды создан оперативный совместный штаб, силы и средства распределены для проведения работ. Вместе с тем проводить полноценную расчистку будет возможно лишь после того, как метель стихнет,» — указано в посте «силаVправде (V. Шумков)».

Штаб будет контролировать ситуацию и распределять ресурсы для устранения последствий непогоды. Кроме того, глава Курганской области призвал жителей перенести все маловажные дела на более погожие дни, чтобы избежать возможных неудобств и опасностей, связанных с плохими погодными условиями. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и минимизацию возможных последствий непредсказуемой погоды.

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В Курганской области из-за резкого ухудшения погодных условий создан оперативный штаб для координации работы профильных служб и ведомств. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем телеграм-канале.  «В связи с резким изменением погоды создан оперативный совместный штаб, силы и средства распределены для проведения работ. Вместе с тем проводить полноценную расчистку будет возможно лишь после того, как метель стихнет,» — указано в посте «силаVправде (V. Шумков)». Штаб будет контролировать ситуацию и распределять ресурсы для устранения последствий непогоды. Кроме того, глава Курганской области призвал жителей перенести все маловажные дела на более погожие дни, чтобы избежать возможных неудобств и опасностей, связанных с плохими погодными условиями. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и минимизацию возможных последствий непредсказуемой погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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