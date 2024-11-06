В Кремле раскрыли URA.RU, ответит ли Путин на звонок Трампа

В Кремле раскрыли, ответит ли Путин на звонок Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле раскрыли URA.RU, ответит ли Путин на звонок Трампа
В Кремле раскрыли URA.RU, ответит ли Путин на звонок Трампа Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

В Кремле подтвердили готовность президента РФ Владимира Путину к любым контактам по поводу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, готов ли Путин ответить телефонный звонок Дональда Трампа, который неоднократно обещал, что сделает это в случае победы на президентских выборах.

«Путин открыт к контакту, к диалогу. Эта позиция последовательна. Давайте дождемся каких-то конкретных действий», — отметил Песков.

По предварительным данным, кандидат от республиканцев, экс-президент США Дональд Трамп на выборах набирает 277 голосов выборщиков. Это гарантирует ему победу (он перешел границу в 270 голосов). Кандидат от демократов, действующий вице-президент США Камала Харрис получила 226 голосов. Голосование выборщиков назначено на 17 декабря. Оно пройдет в каждом из американских штатов. 6 января 2025 года в Конгрессе США будет произведен окончательный подсчет голосов и объявлен новый президент Америки.

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В Кремле подтвердили готовность президента РФ Владимира Путину к любым контактам по поводу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, готов ли Путин ответить телефонный звонок Дональда Трампа, который неоднократно обещал, что сделает это в случае победы на президентских выборах. «Путин открыт к контакту, к диалогу. Эта позиция последовательна. Давайте дождемся каких-то конкретных действий», — отметил Песков. По предварительным данным, кандидат от республиканцев, экс-президент США Дональд Трамп на выборах набирает 277 голосов выборщиков. Это гарантирует ему победу (он перешел границу в 270 голосов). Кандидат от демократов, действующий вице-президент США Камала Харрис получила 226 голосов. Голосование выборщиков назначено на 17 декабря. Оно пройдет в каждом из американских штатов. 6 января 2025 года в Конгрессе США будет произведен окончательный подсчет голосов и объявлен новый президент Америки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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