В Кремле раскрыли URA.RU, ответит ли Путин на звонок Трампа

В Кремле подтвердили готовность президента РФ Владимира Путину к любым контактам по поводу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, готов ли Путин ответить телефонный звонок Дональда Трампа, который неоднократно обещал, что сделает это в случае победы на президентских выборах.
«Путин открыт к контакту, к диалогу. Эта позиция последовательна. Давайте дождемся каких-то конкретных действий», — отметил Песков.
По предварительным данным, кандидат от республиканцев, экс-президент США Дональд Трамп на выборах набирает 277 голосов выборщиков. Это гарантирует ему победу (он перешел границу в 270 голосов). Кандидат от демократов, действующий вице-президент США Камала Харрис получила 226 голосов. Голосование выборщиков назначено на 17 декабря. Оно пройдет в каждом из американских штатов. 6 января 2025 года в Конгрессе США будет произведен окончательный подсчет голосов и объявлен новый президент Америки.
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