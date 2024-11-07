Избранный президент США Дональд Трамп и движение БРИКС сведут к нулю и уничтожат «ястребов НАТО». На данный момент победой республиканца недовольны глобалисты и члены альянса, которые выступают за ведение боевых действий. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Сегодня ястребы и военачальники вопят от ярости», — написал в соцсети Х Филиппо. Он отметил, что европейские страны и страны-члены НАТО становятся «террористами совей идеологии», радикализуя себя. Подобное можно заметить в некоторых еврофанатиках.
Однако, по словам политика, для Европы и альянса уже все кончено. Дональд Трамп и БРИКС сведет их к нулю. Также Флориан Филиппо заявил, что будущее принадлежит патриотам своих стран и свободным народам.
Ранее газета Reuters сообщила, что Дональд Трамп смог выиграть выборы в США с помощью испаноговорящих избирателей без высшего образования. Они в 46% случаев отдали голос за республиканца. При этом долгие годы среди этой категории людей популярностью пользовалась Демократическая партия.
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