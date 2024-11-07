Политик Филиппо: НАТО и Европа «кричат от ярости» из-за победы Трампа

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Глобалисты и страны-члены НАТО недовольны победой Трампа на выборах в США
Глобалисты и страны-члены НАТО недовольны победой Трампа на выборах в США Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Избранный президент США Дональд Трамп и движение БРИКС сведут к нулю и уничтожат «ястребов НАТО». На данный момент победой республиканца недовольны глобалисты и члены альянса, которые выступают за ведение боевых действий. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Сегодня ястребы и военачальники вопят от ярости», — написал в соцсети Х Филиппо. Он отметил, что европейские страны и страны-члены НАТО становятся «террористами совей идеологии», радикализуя себя. Подобное можно заметить в некоторых еврофанатиках. 

Однако, по словам политика, для Европы и альянса уже все кончено. Дональд Трамп и БРИКС сведет их к нулю. Также Флориан Филиппо заявил, что будущее принадлежит патриотам своих стран и свободным народам. 

Ранее газета Reuters сообщила, что Дональд Трамп смог выиграть выборы в США с помощью испаноговорящих избирателей без высшего образования. Они в 46% случаев отдали голос за республиканца. При этом долгие годы среди этой категории людей популярностью пользовалась Демократическая партия. 

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Избранный президент США Дональд Трамп и движение БРИКС сведут к нулю и уничтожат «ястребов НАТО». На данный момент победой республиканца недовольны глобалисты и члены альянса, которые выступают за ведение боевых действий. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Сегодня ястребы и военачальники вопят от ярости», — написал в соцсети Х Филиппо. Он отметил, что европейские страны и страны-члены НАТО становятся «террористами совей идеологии», радикализуя себя. Подобное можно заметить в некоторых еврофанатиках.  Однако, по словам политика, для Европы и альянса уже все кончено. Дональд Трамп и БРИКС сведет их к нулю. Также Флориан Филиппо заявил, что будущее принадлежит патриотам своих стран и свободным народам.  Ранее газета Reuters сообщила, что Дональд Трамп смог выиграть выборы в США с помощью испаноговорящих избирателей без высшего образования. Они в 46% случаев отдали голос за республиканца. При этом долгие годы среди этой категории людей популярностью пользовалась Демократическая партия. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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