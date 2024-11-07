В Петербурге задержан обвиняемый в передаче взятки генералу Путилову

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Мужчина дал взятку за исполнение гособоронзаказа
Мужчина дал взятку за исполнение гособоронзаказа Фото:

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Санкт-Петербурга, который обвиняется в передаче взятки начальнику автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майору Денису Путилову.

Полицейские задержали 45-летнего уроженца Праги на Серебристом бульваре, 14, сообщает «Фонтанка». Он был объявлен в федеральный розыск в конце сентября. Это произошло спустя несколько дней после того, как военное следствие задержало генерал-майора Путилова.

Согласно материалам дела, Путилов получил 10 миллионов рублей за преференции при исполнении гособоронзаказа и обещание о заключении новых контрактов в будущем. Под контролем генерал-майора было несколько контрактов Минобороны по ремонту и техобслуживанию военной автотехники на сумму более 140 млн рублей. 

Получившее преференции ИП контролировал бизнесмен из Екатеринбурга Андрей Кашин. От него петербуржец и получил деньги, после чего отвез их в квартиру на Новолитовской. Ему вменяется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

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Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Санкт-Петербурга, который обвиняется в передаче взятки начальнику автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майору Денису Путилову. Полицейские задержали 45-летнего уроженца Праги на Серебристом бульваре, 14, сообщает «Фонтанка». Он был объявлен в федеральный розыск в конце сентября. Это произошло спустя несколько дней после того, как военное следствие задержало генерал-майора Путилова. Согласно материалам дела, Путилов получил 10 миллионов рублей за преференции при исполнении гособоронзаказа и обещание о заключении новых контрактов в будущем. Под контролем генерал-майора было несколько контрактов Минобороны по ремонту и техобслуживанию военной автотехники на сумму более 140 млн рублей.  Получившее преференции ИП контролировал бизнесмен из Екатеринбурга Андрей Кашин. От него петербуржец и получил деньги, после чего отвез их в квартиру на Новолитовской. Ему вменяется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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