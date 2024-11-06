06 ноября 2024

В Курганской области продлили ограничения на трассе «Иртыш»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение продолжают действовать до 18:00 на трассе «Иртыш»
Ограничение продолжают действовать до 18:00 на трассе «Иртыш» Фото:

В Курганской области на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» продлены временные ограничения движения транспорта из-за сильных снегопадов и метелей. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Временное ограничение движения введено в целях безопасности дорожного движения и предотвращения аварийных ситуаций на дорогах», — сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал». Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрутов. По информации пресс-службы, с 12:00 до 18:00 ограничение движения на трассе коснется пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовых автомобилей, перевозящих тяжеловесные и крупногабаритные грузы на участке от км 115 до км 465.

Помимо этого, все прочие ограничения на участках федеральных трасс в регионе сняты. В случае возникновения нештатных ситуаций или для получения актуальной информации о состоянии проезда можно обратиться в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал».

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В Курганской области на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» продлены временные ограничения движения транспорта из-за сильных снегопадов и метелей. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Временное ограничение движения введено в целях безопасности дорожного движения и предотвращения аварийных ситуаций на дорогах», — сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал». Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрутов. По информации пресс-службы, с 12:00 до 18:00 ограничение движения на трассе коснется пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовых автомобилей, перевозящих тяжеловесные и крупногабаритные грузы на участке от км 115 до км 465. Помимо этого, все прочие ограничения на участках федеральных трасс в регионе сняты. В случае возникновения нештатных ситуаций или для получения актуальной информации о состоянии проезда можно обратиться в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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