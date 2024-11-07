Что известно о нападении психбольного на школу в челябинском селе

Напавший на школу в челябинском селе психбольной накануне обращался к врачам

Село Кунашак, где произошло нападение, находится в 90 км от Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Кунашак Челябинской области 7 ноября утром психически больной мужчина проник в здание начальной школы, где в столовой пытался схватить ножи. Благодаря грамотным действиям поваров и учителя Валерия Мухамедьярова дети и сотрудники не пострадали. Напавший психбольной накануне обращался к врачам. Что известно о ЧП в кунашакской школе — в материале на URA.RU.

Что известно о нападавшем

По информации из ОМВД по Кунашакскому району, нападавший 32-летний мужчина состоит на учете у психиатра. Накануне родственники пытались оформить его в один из психоневрологических диспансеров области, но им отказали, сообщил источник URA.RU. Данный факт может указывать на то, что еще накануне состояние мужчины было пограничным и вызвало опасение у его близких.

Как произошло нападение на школу в Кунашаке

Мужчина зашел в здание начальной школы со стороны служебного входа 7 ноября в 9:30. Информация о ЧП в дежурную часть районного отдела полиции поступила в 9:44.

По одной из версий, мужчина в столовой пытался схватить ножи и напасть на сотрудников. Детей в этот момент в столовой не было. «Мужчина, имея умысел на убийство, схватил за руку одного из работников столовой и попытался выхватить нож из его рук», — такую версию нападения озвучили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

Нападавший проник через служебный вход в столовую Фото: Илья Московец © URA.RU

Как отреагировали сотрудники школы на нападение

Повара попытались отобрать у мужчины ножи. После чего выбежали в переход, соединяющий столовую и школу.

Дверь в столовую держал учитель труда и физической культуры Валерий Мухамедьяров. Именно благодаря его действиям злоумышленник не смог попасть к детям.

Охранник школы в этот момент на мониторе увидел происходящее и вызвал полицию, нажав тревожную кнопку. Полиция и сотрудники Росгвардии среагировали оперативно. На место ЧП, как только о нем стало известно, незамедлительно выехал глава Кунашакского района Рамиль Вакилов. Занятия в школе проводились в обычном режиме. Пострадавших в результате нападения нет.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслеру сообщили о ЧП в регионе

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру доложили о ЧП в школе Кунашака, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. «Губернатор проинформирован», — добавили там.

Уголовное дело по статье о покушении на убийство

По факту нападения психически больного мужчины на начальную школу возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 (приготовление к преступлению) и части первой статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Установление всех обстоятельств ЧП продолжается.