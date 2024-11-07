Искусственный интеллект «похоронил» Пугачеву заживо

Мизулина: поисковик «Яндекс» на запрос о Пугачевой выдавал адрес кладбища
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ИИ выдавал информацию о покупке Пугачевой места на кладбище
ИИ выдавал информацию о покупке Пугачевой места на кладбище Фото:

Поисковик «Яндекс» на запрос «Алла Пугачева» выдавал адрес кладбища. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Очень серьезное развитие искусственного интеллекта ставит серьезные вызовы перед всем человечеством, и даже создатели этих технологий задумались об их дальнейшем развитии. Искусственный интеллект в нынешнем виде создает серьезную угрозу человечеству. Уже сейчас машина общается с человеком, предсказывает, угадывает его мысли, не случится ли так, что ИИ вычеркнет человека из жизни», — заявила Мизулина в ходе выступления на форуме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире». По ее словам, недавно поисковик «Яндекс» на запрос «Алла Пугачева» выдавал адрес кладбища. Искусственный интеллект нашел публикацию, где певица рассказывала о том, что она купила место на кладбище. 

Ранее СМИ сообщали, что покинувшая Россию певица Алла Пугачева купила землю на Кузьминском кладбище в Москве. По словам модели Алены Кравец, это указывает на то, что Примадонна планирует несмотря ни на что вернуться на Родину, пишет «Царьград».

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Поисковик «Яндекс» на запрос «Алла Пугачева» выдавал адрес кладбища. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. «Очень серьезное развитие искусственного интеллекта ставит серьезные вызовы перед всем человечеством, и даже создатели этих технологий задумались об их дальнейшем развитии. Искусственный интеллект в нынешнем виде создает серьезную угрозу человечеству. Уже сейчас машина общается с человеком, предсказывает, угадывает его мысли, не случится ли так, что ИИ вычеркнет человека из жизни», — заявила Мизулина в ходе выступления на форуме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире». По ее словам, недавно поисковик «Яндекс» на запрос «Алла Пугачева» выдавал адрес кладбища. Искусственный интеллект нашел публикацию, где певица рассказывала о том, что она купила место на кладбище.  Ранее СМИ сообщали, что покинувшая Россию певица Алла Пугачева купила землю на Кузьминском кладбище в Москве. По словам модели Алены Кравец, это указывает на то, что Примадонна планирует несмотря ни на что вернуться на Родину, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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