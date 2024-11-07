Искусственный интеллект «похоронил» Пугачеву заживо

Поисковик «Яндекс» на запрос «Алла Пугачева» выдавал адрес кладбища. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«Очень серьезное развитие искусственного интеллекта ставит серьезные вызовы перед всем человечеством, и даже создатели этих технологий задумались об их дальнейшем развитии. Искусственный интеллект в нынешнем виде создает серьезную угрозу человечеству. Уже сейчас машина общается с человеком, предсказывает, угадывает его мысли, не случится ли так, что ИИ вычеркнет человека из жизни», — заявила Мизулина в ходе выступления на форуме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире». По ее словам, недавно поисковик «Яндекс» на запрос «Алла Пугачева» выдавал адрес кладбища. Искусственный интеллект нашел публикацию, где певица рассказывала о том, что она купила место на кладбище.
Ранее СМИ сообщали, что покинувшая Россию певица Алла Пугачева купила землю на Кузьминском кладбище в Москве. По словам модели Алены Кравец, это указывает на то, что Примадонна планирует несмотря ни на что вернуться на Родину, пишет «Царьград».
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